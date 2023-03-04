認同梁朝偉觀點 鄭秀文放下票房重擔

指華仔不適合演戲中老公角色

談到劉德華（華仔）曾自薦演戲中Sammi老公一角，但被導演拒絕。Sammi說：「因為編劇是華仔公司的同事，華仔看了劇本，就很有興趣演這個老公角色。我知道後就說不好，好像不太適合，因為華仔太明星了。華仔非常好，完全沒有芥蒂。」

老公角色最終落在陸駿光身上，戲中被Sammi發現出軌。Sammi與談善言都認為坦白好過隱瞞，Sammi說：「坦白的好處，就是夫妻有機會互相坦承，把這麼多年的心結說出來。」談善言認同：「出了問題不去解決，這問題只會不斷延伸，產生更多問題。」Sammi憑《流水落花》膺香港電影評論學會大獎「最佳女演員」，並角逐電影金像獎影后，獲對手張艾嘉看好。Sammi說張艾嘉有鼓勵她，「她說我們不是競爭對手，如果我贏了，她會替我開心。當然如果她贏了，我也會替她開心」。

娛樂組