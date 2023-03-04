擇偶要文靜成熟男 戴祖儀：最盡可大我15年

曾比特唱《有誰共鳴》懶理批評

曾比特4月1日演出環球《想張國榮20周年致敬音樂會》，稱在籌款節目同樣會獻唱哥哥的《有誰共鳴》。對於DJ梁文禮批評翻唱哥哥的歌曲是「集體強姦張國榮作品」，曾比特說：「我覺得每個人都有表達自由，最緊要是我們做好自己。我未成為歌手前經常演繹哥哥的作品，覺得每個歌手都會演繹其他歌手的作品，當然喜歡不喜歡是屬於每個人的自由，我每次演繹別人的作品，都會用自己喜歡的方式及最佳狀態去唱，令到大家認識這首歌，鍾意曾比特已經足夠。」《想張國榮20周年致敬音樂會》據知演出歌手有黎明、許志安、陳慧琳、梁詠琪、蘇永康及炎明熹等。

記者：林祖傑