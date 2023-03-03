【開箱】《誠實治療法》 以笑療癒哀傷 夏里遜福能醫不自醫

新寡心理治療師未走出傷痛

《誠實治療法》甫開場講述Liz凌晨3點被聲音吵醒，於是走到花園，看看鄰居Jimmy在搞什麽。發現他正舉行派對，不但喝醉，泳池中更有兩名應召女郎。Liz似乎已習慣，只提醒Jimmy，他仍讀中學的獨生女Alice還在樓上睡覺。早上醒來，Jimmy發現Alice準備出門上課，由Liz駕車接送。生活糜爛的Jimmy，不但看似是個不負責任的爸爸，原來還任職心理治療師，在認知行為治療中心，有Gaby與Paul兩名拍檔，一起從事針對改變思想與行為的心理治療。

其實一年之前，Jimmy的太太Tia車禍身亡，他未能走出傷痛，跟女兒Alice的關係也日差。此時他改變了治療策略，對於病人Grace，Jimmy直指對方丈夫根本長期精神虐待她，着她分開。另一個案是年輕退伍軍人Sean，患有PTSD（創傷後壓力症），控制不住怒火生事，被勒令接受心理治療。兩人頗投契，Jimmy更違反常規，讓Sean住進家裏，Alice對Sean亦有好感。Gaby與Paul也各有煩惱，前者有感情問題，Paul則患柏金遜症，隨時變成被照顧對象。

《誠實治療法》全季10集，每集約半小時，第7集今日上架，不曉得上集尾聲Gaby與Jimmy在好友Brian的求婚派對激烈一吻後，會否讓朋友和同事關係逆轉；Alice上集向Sean表白被拒，又會否跟父親傾訴？還是從Liz或Paul身上找到安慰？看此劇時很難不想起《乜都得教練》，同樣是喜劇，角色各有悲傷與挫折，《乜》劇的主角Ted從美國橫渡大西洋擔任英超球會教練，正是帶着離婚的悲傷，更描述他受驚恐症所苦，但Ted從來以笑帶過。《誠》劇也一樣，也許因為編劇標羅倫斯和畢高士汀都來自《乜》劇有關。標羅倫斯表示此劇創作意念源自舊鄰居，一名很好的爸爸，某次家庭旅行分開兩車出發，妻子與其中一名子女及父母發生車禍，餘下他跟女兒，「他現在再婚，又有了孩子，記得向其他監製推銷這故事時，他們都說『老友，你是喜劇編劇，不能拍這個吧，太蒼涼了』」。畢高士汀自言想法比標更黑暗，但不能從哀悼中找出笑點嗎？「看看生活中的例子，譬如大屠殺倖存者，會談及搞笑往事，在戰亂地區也有人會開玩笑。」。

樂於新嘗試 未有劇本照接拍

畢高士汀邀請夏里遜福演出，沒想到他會答應，「我當時在倫敦，夏里遜福正拍攝《奪寶奇兵之命運輪盤》，突然收到他來電，到其寓所準備說服他接演，怎料討論過程很短，因為他立即答允演出」。畢高士汀讀過《畢業生》導演米克尼高斯（Mike Nichols）的自傳，當中形容夏里遜福是很好的演員，保持應怎樣為電影故事服務的態度，「他不會擺架子，對於角色應該怎樣穿戴之類，會跟你討論人物如何建構，而不是突出自己」。曾說過一年只拍一部戲的夏里遜福，據聞近年改變了想法，較少拍劇的他接下串流平台Paramount+《黃石》前傳《1923》，正是想多嘗試新事物，《誠實治療法》劇本完成前，他已答應演出，可見年屆80的夏里遜福對演藝工作還是滿有衝勁與好奇心。