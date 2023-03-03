韓媒爆體檢驗出「K仔」可卡因 金聖喆代劉亞仁演《地獄公使2》

劉亞仁上月5日從美國旅行返抵韓國，翌日遭警方傳召問話，同時檢收毛髮化驗，更被限制出境。濫藥醜聞曝光，事件震驚演藝界，Netflix首當其衝，劉亞仁跟李秉憲合演新片《終極對弈》，原定5月上架，如今推出無期；劉亞仁跟《機智醫生生活》安恩珍合演韓劇《末日愚者》，去年底煞科，下場跟《終》片一樣。另外，劉亞仁原定6月接拍《地獄公使》第2季，Netflix表示會密切關注調查結果，昨日已改口風，決定踢走劉亞仁，改由《那年，我們的夏天》金聖喆飾演新興宗教「新真理會」教主鄭晉守。

新片恐難上映

《地獄公使2》現將按照原定計劃，6月正式開鏡，講述金信祿和劉亞仁角色復活後的故事，上季演員包括金賢珠、梁益準、李蕊等繼續亮相，《明成皇后》文根英及《禁婚令》梁東根亦將加盟。除了Netflix受阻外，劉亞仁跟《回答吧！1988》羅美蘭合演科幻喜劇《HI.FIVE》，原定6月在戲院上畫，製作公司至今仍未公布映期，隨着濫藥醜聞愈演愈烈，事態發展難以樂觀。

據警方發言人日前透露，劉亞仁的體毛化驗結果證實，他對異丙酚、大麻和另一種毒品呈陽性反應，但未有透露相關毒品名稱。韓媒昨日引述國立科學搜查研究院向警方毒品調查科提交的最新報告指出，劉亞仁涉嫌服用的毒品不止一種，而是兩種，分別是可卡因及「K仔」氯胺酮。由於事態嚴重，警方最快下周傳召劉亞仁作供。

劉亞仁涉毒事件惹起社會關注，韓媒YTN昨重播2021年11月一段有關他的訪問舊片段，當時他以極不自然的姿態，例如過度皺眉或側頭，偶爾失控大笑，而且語意混亂，前言不對後語；韓國刑事司法政策研究所高級研究員看罷片段稱，有理由相信劉亞仁當時已有毒癮。