蔡天鳳生前幫慧妍雅集搵贊助 劉倩婷：她是大慈善家

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

名媛蔡天鳳（Abby）慘遭殺害碎屍，劉倩婷眼泛淚光說：「希望Abby一家健康平安，知道短時間是很難接受，有太多事令人懷念。她是大慈善家，生前有幫手為今次慧妍晚會找贊助，如果她仍在世，相信也會出席支持。」劉倩婷稱有慰問Abby丈夫和譚家，如有任何需要願幫手協助。

兩歲細女除口罩曬可愛樣

受疫情影響，原本一年一度的慧妍晚會已停辦3年，今年可以續辦，劉倩婷開心外界反應熱烈，筵開40多席已全數獲善長認購，估計將籌得數百萬元善款，希望愈多愈好，並邀請蘇永康、黃百鳴上台唱歌助興。提到口罩令已解除，劉倩婷覺得不習慣，因之前戴口罩可以不化妝出街，反而大女最開心，她說：「因為大女讀國際學校，師生一早已不戴口罩，所以好習慣；細女兩歲，出世後一直戴口罩，好多朋友未見過她的樣貌，現在終見到她的可愛樣。」近年醉心研習書法的鄭文雅，捐出一幅親手以草書抄寫的心經經文，供慈善拍賣籌款，祝願善心人健康平安。

梁凱晴恨拍青春愛情劇

梁凱晴當選港姐亞軍後加入慧妍雅集，原本為慈善晚會擔任司儀，因拍無綫新劇《奪命提示》未能分身。她透露劇中飾演女警，對手有張振朗與謝東閔，暫時未知有否動作戲，可能要拍槍戰場面，但不擔心，因以前學過泰拳，身手也不錯。她表示恨拍青春愛情劇，如當年的《四葉草》，「想對手是周嘉洛，因他搞笑得來又有男神味，不過現實中他不是我喜歡的類型，我較喜歡斯文的男生」。

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