媽咪未飲新抱茶 吳業坤：婚禮已訂好場地

計劃年底開演唱會

問坤哥何時補辦婚禮？他突然緊張得冒汗，「婚禮籌備中，始終結婚後仍未正式斟茶給媽咪飲，好想報恩，讓媽咪在親友面前感受喜悅和幸福。婚禮日期在3月至4月間，已訂好場地，是西式的小型派對，沒接新娘儀式，主要宴請家人及較熟的朋友出席見證。圈中人暫時有『巨聲幫』胡鴻鈞與謝東閔，胡鴻鈞的好友蔡思貝跟我不熟，所以沒邀請她」。他稱婚後享受二人世界，不心急造人。坤哥又計劃年底開演唱會，但很多場地爭不到檔期，正物色新地點。有取笑他剛簽TMG（星夢娛樂），周柏豪與胡鴻鈞便相繼離巢。坤哥自嘲腳頭不好，如當年在舊公司，好友王灝兒（JW）跟他同時間一出一入，錯過合作機會，希望今次在星夢有合唱機會。

記者：林蘊兒