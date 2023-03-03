新劇演新聞主播各佔山頭 馬國明與佘詩曼玩權鬥 開心又享受

記者：陳釗

攝影：劉永銳

《News新聞女王》演員馬國明、佘詩曼（阿佘）、李施嬅及高海寧近日接受坐主播枱報新聞訓練，阿佘氣場十足，被讚已經好入戲及壓場。阿佘表示很久沒返無綫電視城，化妝時感覺好特別、好開心，好似返屋企。

馬國明劇中飾演男主播，透露跟阿佘帶領各自的勢力，圍繞新聞部權鬥，是對立關係。有提議到公司新聞部體驗？他笑稱新聞部很乾淨，沒有權鬥，只是戲劇而已。他表示每次跟阿佘拍劇都很開心和享受，對方不但演技好，還很易夾。馬國明跟李施嬅亦有不少對手戲，兩人合作過《鐵馬尋橋》，「近年對手主要都是兩三個，今次與李施嬅、何依婷有感情線，換新對手是好事」。是否有很多演員因阿佘自薦參演？他笑說：「我不知道，阿佘很有吸引力，很多演員都期待跟她合作，我們劇中的個案都需要很多演員。」他主演的劇集《隱形戰隊》下周播放，有不少打戲及開槍戲，也很期待，對上一次有動作戲已是《深宮計》，希望給觀眾新鮮感。

新婚王鎮泉無假放

馬國明前晚聯同黃宗澤、吳卓羲、王浩信、胡定欣、黃智雯、蔡思貝、陳山聰、劉佩玥、劉穎鏇及吳家樂等錄影《獎門人Ladies First感謝祭》，剛結婚的娛樂新聞台主播王鎮泉在後台做直播訪問，馬國明恭喜對方，王鎮泉說：「無得放假要返工。」馬國明叫他應放多幾日假，王鎮泉有點激動說：「唔畀呀！」此時才醒覺正直播，即提醒馬國明，氣氛顯得尷尬。

胡定欣「啜乒乓」換走馬國明

錄影節目時眾人分別代表《廉政狙擊》與《隱形戰隊》，適逢是解除「口罩令」首日，獎門人曾志偉高呼終於不用戴口罩，現場觀眾可開開心心一齊笑。玩遊戲「啜乒乓」，蔡思貝最投入，胡定欣、劉穎鏇則半斤八両，場面搞笑。到隊際賽，陳山聰面對蔡思貝毫無包袱，上演一幕「飛擒大咬」。原本馬國明被安排跟舊愛胡定欣對戰，後者避嫌要求換人，由吳家樂頂上。

吳卓羲有慰問菊梓喬

黃宗澤笑指這晚是「群星拱照吳卓羲」，不敢相信對方多年來未玩過《獎門人》。吳卓羲表示玩過一次海外版，沒在公司玩過，因檔期遷就不到，不像黃宗澤犀利，幾忙都抽到時間。黃宗澤笑說：「因無你咁多嘢拍囉！」吳卓羲被問到緋聞女友菊梓喬早前開騷發生意外令耳膜受損，他表示有慰問，但傷勢還是問她本人最清楚。

黃智雯不認「陀衰家」

黃智雯被男隊友嘲笑「陀衰家」，她為自己平反，笑稱上次贏了幾個遊戲，絕不是遊戲黑洞，「我認轉數慢，但玩遊戲不差，加上有胡定欣、蔡思貝兩大跑手，體力上佢哋贏晒。」胡定欣笑說玩遊戲不是跑步，認為黃智雯只是樣子似豬隊友，都想見證對方這幾年有否蛻變。蔡思貝上次玩遊戲時太投入不慎走光，她稱當時有打底不是走光，最緊要好玩開心。

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