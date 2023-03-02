【開箱】《鈴芽之旅》 新海誠災難三部曲 克服地震傷痛走向明天

神秘青年變三腳櫈

《鈴芽之旅》叫好之外，早前亦入圍第73屆柏林影展主競賽單元，成為自宮崎駿《千與千尋》後，相隔21年再在柏林參賽的日本動畫。故事講述居住在九州的17歲少女岩戶鈴芽，與姨母岩戶環相依為命。鈴芽偶遇「正在尋找門扉」的大學生宗像草太，他另一身分是「關門師」，走訪日本各地，把帶來地震災害的「門扉」鎖上，阻止災害從門後竄出來。鈴芽尾隨草太找到神秘「門扉」，卻意外放走守護「門扉」的小貓大臣，幸能協助草太及時關上「門扉」。

草太鎖門時受傷，鈴芽帶他回家治療。小貓大臣突然出現，並開口說「我喜歡鈴芽」及「你（草太）很礙事」，下一瞬間草太已變成鈴芽小時候用過，並斷掉一隻腳的黃色小木椅。鈴芽與草太為了抓住逃跑的小貓大臣，以及關掉「門扉」，鈴芽帶着變成三腳櫈的草太，展開尋找小貓大臣及「門扉」之旅。

《鈴芽之旅》以鈴芽將門扉上鎖的旅途為主軸，講述天災為人類帶來難以痊癒的傷痛。此片也是新海誠「災難三部曲」最終章。前兩部分別是講述隕石撞擊地球的《你的名字》，以及以水災為背景的《天氣之子》。《鈴芽之旅》描述日本311大地震，鈴芽小時候因311大地震失去母親，當時為了尋找母親而迷路，還一度誤闖「門扉」，因而與「門扉」結下不解之緣。

戲中提到要治療失去親人的傷痛，需要勇氣及別人的關愛。鈴芽在旅途遇到不同的人，結下良緣。她在別人的鼓勵及幫助下，解開失去母親的心結。新海誠受訪時曾透露，片中探討災害、人情味及重新出發等信息，鈴芽面對過去創傷和困境時，在旅途得到其他人鼓勵，才能勇敢走向明天。

片中風景成打卡熱點

新海誠的動畫不止漂亮，還真實呈現日本風景。今次《鈴芽之旅》的景點，比新海誠兩部舊作更多。從九州一路向北，鈴芽走遍四國、神戶及東京，最後重返鈴芽小時候經歷大地震的舊居宮城。鈴芽沿途乘坐船、火車和新幹線，畫面就像旅遊特輯一樣，戲中部分場景，如九州渡輪碼頭、神戶摩耶酒店、東京御茶水站地下隧道等，電影上映後，跟當年《你的名字》出現過的須賀神社前樓梯一樣，成為粉絲的打卡熱點。

「災難三部曲」《你的名字》、《天氣之子》及《鈴芽之旅》另一共通點，皆是以活潑開朗高中女生為主角。今次鈴芽尾隨靚仔草太，失誤放走守護「門扉」的小貓大臣，為了阻止災害而展開尋找「門扉」之旅，卻瞞着姨媽出遠門的原因，令後者擔心不已，這些設定跟現實中反叛的高中生相似。另一方面，《鈴》片雖不像《你的名字》般有驚喜，但結局呼應鈴芽兒時故事，既感人又溫暖，片尾彩蛋講鈴芽返家的旅程也很窩心。

上映日期：3月2日