楊紫瓊怕歌藝不濟被棄用 班頓費沙拍《盜墓迷城》險死

電影主題曲拍MV 梁家輝客串

繼《我的超豪男友》後，楊紫瓊再次與導演朱浩偉（Jon M. Chu）合作，主演音樂劇新片《女巫前傳》（Wicked），片中扮演Madame Morrible的楊紫瓊要大開金口。

楊紫瓊自言有請聲樂指導，「我想想又覺得很可怕，他們聽過我的歌聲大概都要換角了，但我又發現（唱歌）很好玩」。據美媒《Variety》報道，雖然楊紫瓊稱《女巫前傳》是她首次為電影唱歌，其實不然，還拿出粉絲上傳社交網她為1993年電影《新流星蝴蝶劍》唱主題曲《愛似流星》的片段，向楊紫瓊求證，她笑言那是很多年前在台灣拍戲的往事，曾囑咐填詞人寫得簡單，「我告訴他，我不會唱歌，普通話也不好，能否減少歌詞？但當看到歌詞心想『你開玩笑吧』」。

《新流星蝴蝶劍》由朱延平監製、麥當傑執導，除了楊紫瓊，還有梁朝偉、甄子丹、王祖賢和林志穎主演。故事講述明朝年間，太監弄權，高老大及其手下，受忠臣曹公公指派，剷除西廠李公公，卻在成功後發現曹公公才是真正謀反者。《新》片主題曲《愛似流星》由李宗盛負責曲詞，扮演高老大的楊紫瓊主唱，另外還有小美填詞的廣東話版《在我心中有個夢》，同樣由楊紫瓊主唱。從YouTube滾石唱片頻道，可找出《愛似流星》的MV，製作班底強勁，從字幕所見，由譚家明執導，杜可風攝影，影帝梁家輝客串男主角，楊紫瓊古裝時裝交替現身，跟梁家輝更有激情咀嘴戲。