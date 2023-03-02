《體能之巔》Netflix收視冠軍不保 鄭海民落敗哭訴不公感委屈

《體能之巔：百人大挑戰》參賽者鄭海民和禹秦熔上周在「無限拉繩」決賽，不斷拉動巨型繩索，鬥快拉完者獲勝。結果韓國單板滑雪前國家隊運動員、現職混合健身選手的禹秦熔勝出，獨得3億韓圜（約190萬港元）獎金。最後一集上周播出後，有傳比賽期間曾三度中斷，似有不公平情况，負責製作《體能之巔》的MBC電視台發聲明否認相關傳聞。

涉事主角鄭海民前晚首度開腔，接受前娛樂記者李鎮浩的YouTube頻道訪問，透露當日決賽甫開始，他以壓倒速度領先，目測與對手禹秦熔有3倍差距。鄭海民稱比賽期間曾三度暫停，第一次是禹秦熔抗議其繩索巨輪疑似出現問題，經檢查後未發現異樣；第二次禹秦熔指巨輪聲音過大，於是製作組為雙方的巨輪加潤滑油。最後一次是音響出現問題，製作組要求暫停。

鄭海民引述製作組稱音響出現問題，片段無法使用，故向兩名參賽者提議，剪掉已拉出來的繩，然後再比賽。禹秦熔率先答應，鄭海民不同意，雖然製作組稱他可以先休息，或明天再比賽也可以，但他不忍心要數百名工作人員停下來，明天再回來拍攝，最終答應繼續比賽。鄭海民表示重回賽場後，不知道繩子有否剪掉，還是設備有毛病，總之他拉不動並落敗。鄭海民受訪期間哽咽，坦言感委屈，最遺憾是節目沒有呈現真實情况，只播出他筋疲力盡的樣子。

《外灘探秘》3季全上榜

提起Netflix上周收現，《體能之巔：百人大挑戰》在非英語節目位列亞軍，冠軍寶座由墨西哥劇集《三生花》取代。不過韓劇成績不錯，《哲仁王后》、《浪漫速成班》及《戀愛大戰》分佔季殿軍及第7位。意大利劇《律政伊人》排第5位。法國劇《黑幫之境》第2季位列第6，首季亦上榜，排第9位。

劇集《外灘探秘3》上月23日上架，短短4天累計1.54億觀看小時，成為英語節目收視冠軍，力壓同樣首播的紀錄片集《默多家族謀殺案：美國司法世家醜聞》，以及求愛真人騷《尋找絕配情人》；《外灘探秘》首季亦佔第4位，第2季則位列第7。

新上架的《家有衰鬼》及《異客》分別以4047萬及2878萬觀看時數，佔英語電影收視冠亞軍。第3周播出的愛情喜劇《換屋假期》則佔季軍。非英語電影方面，任時完主演的韓片《原本以為只是手機掉了》以1615萬觀看小時成為冠軍。已上架14周的《西線無戰事》可能受惠於早前在「英國奧斯卡」英國電影學院BAFTA連掃7獎，所以穩佔收視亞軍。有村架純主演的日本片《我是千尋》上周四（23日）首播，即進佔第3位。