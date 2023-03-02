陳善之不知樂基兒傳離婚 鄧達智願為粵劇名伶設計時尚戲服

陳善之開心疫情回穩，口罩令解除，可以重新演出，期待完成6月的演出後移師到大灣區公演，最希望可到新加坡、馬來西亞、泰國及日本等地巡迴演出。問仙姐到時會否捧場？陳善之說：「上次與管弦樂團的合作項目，原本沒告知仙姐，是她得知要求到場支持。今次她又問起有否日場演出，說又要來支持。我當然歡迎，只是不太敢驚動她老人家，不會勉強，因她是國寶，年紀又大，萬一有任何閃失恐擔當不起。」陳善之多年前曾是樂基兒經理人，他指已多年沒聯絡，不清楚對方近日傳再度離婚的消息。

時裝設計師鄧達智讚王志良與林穎施有個人特質，推動粵劇趨年輕化，吸引更多不同年齡層的大戲迷入場。他建議兩人衣著和髮型稍作改變，如有機會樂意為他們設計具時尚感的舞台戲服。他說：「可以嘗試將傳統古裝加以改良，變成有特色設計，最緊要穿著簡易，去洗手間時更方便。」林穎施多年來受粵劇薰陶，平日舉止斯文，想學偶像梅艷芳形象百變。

鄧達智報復式旅行 排到明年3月

雖然口罩令已解除，鄧達智在人多地方或有需要時會戴上。他本周出發往多倫多探親，之後每月都飛不同地方，笑言要報復式去旅行，計劃已排滿至明年3月到日本賞櫻。

記者：林蘊兒