何廣沛郭子豪方紹聰拍片剪口罩 江嘉敏林凱恩大量存貨繼續戴

記者：鍾一虹

何廣沛、郭子豪及方紹聰踏入3月1日零時舉行剪口罩儀式，笑言像剪綵般，並拍片及留言：「踏入咗3月1號，我哋終於有新嘅開始。」他們剪完口罩後互相恭喜。這個剪口罩舉動惹網民熱議，有網民讚搞笑，亦有網民認為一點也不好笑，指不需這樣做。

洪永城：口罩光榮退役

洪永城昨日在社交網上載口罩相及兩張沒戴口罩的照片，寫道：「多謝你（口罩）保護我哋咁耐，係時候光榮退役。」蕭正楠留言指戴口罩靚仔些。洪永城反窒對方：「你戴口罩唱歌都好聽啲。」

江嘉敏、林凱恩、鄭衍鋒、陸浩明、邵初、黃婧靈及鞏姿希昨日到沙頭角拍攝節目《健康必殺食》外景，對於首天解除「口罩令」，林凱恩覺得有好有不好，「疫情中除口罩拍攝，好多人覺得我們奇怪，現在大家就不會再抗拒我們。平時我不化妝戴口罩出街，沒人認得，感覺好自在，現在家裏囤積了口罩襯衫，都會繼續戴口罩出街」。江嘉敏表示出街見到其他人已除口罩，有點不習慣。她說：「我今（昨）日戴口罩到片場化妝，家裏同樣囤積了口罩，與家人會用晒為止。」鄭衍峰稱除罩後有赤裸感，「不過多人地方都會戴口罩，因為這3年已習慣了」。

江嘉敏曬傷背脊

談到拍攝《健康必殺食》，江嘉敏與林凱恩表示最近遊走新界不同農場介紹健康食物，試過親自落田收割農作物。江嘉敏笑言在太陽下暴曬，曬傷背脊，「我負責講解去水腫和減肥食材，吃了好多菜，但見其他主持可品嘗海參和花膠」。可有順道收割「美男」？她說：「吓，這個節目得兩個男人（鄭衍鋒、陸浩明）咋。」林凱恩笑言拍檔中沒有「鮮肉」，幕後PA較出色，但讚兩名前輩男主持夠細心和溫柔。

鄭衍峰否認戀馮盈盈

鄭衍峰笑言為了效果，在鏡頭前會擔當「Mean精」窒拍檔，尤其牙尖嘴利的江嘉敏成為被窒對象。有指鄭衍峰與馮盈盈公開認愛，男方工作量大增，但女方沒有工作，密謀離巢轉行。鄭衍峰否認戀馮盈盈，稱只是朋友關係，「我單身兩三年，dry到龜裂！疫情下香港經濟不好，我的感情也失收。馮盈盈參與拍第一集，但沒跟她傾工作動向，見她來去匆匆，趕住返港大上課，她兼顧學業與目前工作，大家成年人，相信她有自己的計劃」。他笑稱沒被馮盈盈阻止發展感情，只是近年集中發展事業，沒機會和時間認識新朋友，「雖說工作行先，人都需要滋潤才會豐盛，但我比較佛系，好少主動出擊」。

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