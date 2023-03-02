新歌MV騷舞技 Jer︰隱藏多年終用得着

Jer請來曾為他創作《MM7》的樂隊The Hertz主音Herman，一小時完成旋律創作，歌詞則邀請首次合作的Oscar，共同譜寫以和諧大世界為主題的作品。Jer表示看電影《阿凡達》後覺得不論配樂及畫面都好勁，令他好想做到一首關於民族、慶典的歌曲，帶出正面及正能量，像《獅子王慶典》劇場的歌曲般。MV場景炮製成他夢想中的Wonderland，Jer大讚製作團隊，「廠景搭到好似一個森林，好靚，一來到見到，忍不住Wow一聲。原本幻想好原始部落，好似阿凡達世界，點知𠵱家好似伊甸園，好期待MV出來的樣貌」。

除場景，還有舞蹈員及小朋友參與大型歌舞場面，Jer開心說每個角色造型都好可愛好靚，又有小朋友跳舞，跟他的構思好似。他指跟小朋友合作沒想像中困難，大家都好聽話，多謝家長願意讓小朋友參與這MV。今次MV是Jer作品中製作最大型一次，他感激幕後的心思，還有舞者們助他完成跳舞部分。在MV中成為跳唱擔當，Jer笑言自己一身舞技，只是過去無騷出來，隱藏多年舞功終於用得着。

娛樂組

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