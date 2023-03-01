林寶玉為性感晚裝斷食3日 羅霖籲勿仿效極端減肥法

樂意擔任導師

羅霖稱過去幾年受疫情影響，「仁美」差不多4年沒有搞大型晚宴。提及新計劃，她樂意擔任導師，跟年輕人分享演出技巧和心得，但無意做經理人簽新人入行。羅霖說：「我常要中港兩邊走，擔任代言和直播帶貨工作，所以沒有時間帶新人。母親肝癌復發，農曆新年前夕曾入院，出院後情况不是太好，唯有抽時間多陪她。」她有份參演的無綫劇《廉政狙擊》最近熱播，羅霖說角色難度很高，壓力超大，除首次做壞人，又有牀上戲，不懂游泳的她挑戰落海救人，還要即場學彈豎琴，一take過拍攝。

林寶玉早前從韓國回港，胖了不少，為穿貼身性感晚裝，採用極端方法減肥，斷食3日火速減走6.7磅。她分享過程 ，「第一次試斷食，3日都沒有吃東西，其間只喝水，如果頭暈只吃一粒朱古力，加上工作太忙忘記肚餓」。長期喼弗的羅霖稱不吃東西會頭暈，寧願少食多餐，呼籲大家勿仿效林寶玉極端減肥法。

2021年亞姐冠軍陳美儀，成為「仁美」最年輕理事會成員，負責推廣宣傳。她正在浸會大學修讀護士課程，尚有3年才畢業，準備今年暑假出發到尼泊爾，到當地醫院做義工，幫助照料病人。

記者：林蘊兒