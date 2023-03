【明報專訊】42歲樂基兒(Gaile)近日在社交平台上載與兒子Hunter肉緊攬惜黑白相,留言:「Time is precious when you co-parent。(珍貴的時刻是當你共同撫養小朋友)。」文中「co-parent」可以指已分居或婚姻關係完結,共同承擔責任撫養小朋友的家長,有「單親」父母意思。隨即惹來網民猜測Gaile是否暗示回復單身,與從事有機食物生意的丈夫朱智豪(Ian)結束6年夫妻關係。《明報》電話聯絡Gaile,至截稿前仍未回覆。