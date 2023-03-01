病癒火速復工 遭質疑扮暈搶姜濤風頭 盧瀚霆稱大家諗太多 內疚惹人擔心

記者：林祖傑

Anson Lo日前與MIRROR隊友出席活動期間突然頭暈，由經理人花姐（黃慧君）及保安護送離場，並到醫院接受檢查。事後他在社交網報平安，透露因嚴重脫水和感冒，不支暈倒。相隔數天他為新歌《MONEY》宣傳受訪，Anson Lo解釋當日見暈因一早要輪住化妝，很趕，沒有飲水和吃東西，「我會注意多啲健康，令到大家反應好大又擔心感內疚，我都唔想大家唔開心。」

否認工作過量捱壞身體

對於被指扮暈搶姜濤風頭，會否擔心對方誤會？Anson Lo說：「隊友好明白事理，姜濤有問候和擔心我，其實成隊人都好擔心，立刻以短訊問我咩事，大家第二日都有見，好彩不是很大問題，大家都鬆一口氣。」

Anson Lo否認工作過量捱壞身體，透露每日平均工時10至12小時，認為是飲食出現問題所致，「醫生叫我不要食得太清淡，多啲食鹹和重味食品，但我對不健康的食物不感興趣。其實我有保養身體，媽媽常煲很滋補的湯給我，有盡力重視健康，但有時很多因素，不是只靠均衡飲食或睡眠狀態好，可能有時大壓力都會身體唔好，對自己有要求，演出或出新歌前，都一定有壓力」。

習慣被批評 無造成困擾

商台DJ梁文禮被揭是「雙面人」，在社交網私人帳號上載有關「姜濤、Anson Lo翻唱張國榮作品」報道時，稱是「集體強姦張國榮作品」。近日梁文禮被商台停職3個月，Anson Lo表示不方便評論，涉及單位不止他一人，也有幾名前輩，身為後輩不覺得有資格評論對方講的說話，「我覺得任何人評論我都冇對錯嘅，推出得任何作品，完全歡迎大家讚美或批評，每個人都有鍾意同唔鍾意，絕對尊重任何人comment 」。他稱由參加ViuTV《全民造星》開始已不斷被評頭品足，現在依然如是，已不覺困擾，習慣被批評，認為做這行有反對的聲音好正常。

儲夠錢才打算做業主

對於姜濤承認因身形肥胖及表演方式惹負評，情緒受困擾不開心，可會教對方如何解困？Anson Lo說：「每個人畀人話心情一定唔會好，不過他都好接受批評，他講過有批評是好事，即是可以進步，我不覺得他不接受。」

談到姜濤最近花1800萬元置業，Anson Lo稱自己不是掙好多，不過也有意當業主，「未咁快，因為好貴，我要養父母和隻狗，支出好大，不過都想買大啲嘅地方畀父母住，再儲吓錢先囉！好多人叫我睇定樓先，但我冇。」

角色劇情需要可露股

新歌《MONEY》MV玩浮誇百變造型，更首次露全額，Anson Lo稱露全額並沒有很大心理關口，當中有少少性感造型方便跳舞，並強調性感底線最盡是拍內衣廣告。若角色要求露股可接受？他說：「睇劇情需要，睇公司畀唔畀，如果公司想嘅話都可以嘅，我一直都有練全身肌肉。」