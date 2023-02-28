愛妻為家庭棄演員夢 陳豪自覺虧欠陳茵媺 願還一世情

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

陳豪稱《新四十二章》包含幻想世界、動作及感人場面，如同時拍幾套劇，「演大學中文系教授要演到教授的態度和語調，身為演員有責任令角色演得更加真實，念詩句對我來講不是太難，不過要穿插幻想和現實世界，感到有點吃力，這套劇對我來講很大挑戰，花費集中力最多，其實觀眾睇落好簡單，拍攝上是辛苦的」。近年他的作品都以喜劇為主，陳豪笑道：「我性格幾適合拍喜劇，比較亂嚟，傻更更較容易拿揑，我就是一個笑話。」

想挑戰演秦始皇

拍劇多年，演過無數角色，陳豪最想挑戰史實古裝劇，「覺得今時今日透過娛樂都可以放入教育，睇劇可以吸收資料學到嘢，令觀眾更加得益，這是我最想做的。最想演秦始皇，始終是中國第一個皇帝，亦是一代梟雄，從小已經好欣賞這個人物，為了統一殺了那麼多人，有好亦有不好，性格很複雜，是最吸引我的地方」。他稱有此想法絕對關爸爸身分事，覺得小朋友能透過電視學懂中國文化好緊要。

讚太太是神隊友

既要忙拍劇又要處理咖啡生意，還要分身照顧小朋友，如何能當一個成功的時間管理達人？陳豪說：「人人每日都只有24小時，只要管理好時間，做什麼都事半功倍，凡事有緩急輕重之分，清晰劃分處理事項的先後次序，太太絕對是一個好幫手，所以她是My Queen。」他表示太太陳茵媺一直夢想做演員，讚她是一名難得的好演員，尤其喊戲演得非常好，只不過被他拉去結婚生仔，「其實不是個個人肯這樣做，我一直覺得欠了她，就用我呢一世去還吧」。

視家人為寶藏

結婚快將10年，與太太依然恩愛常放閃，陳豪表示沒特別什麼愛情保鮮方法，和陳茵媺以保護大家之間的關係為首要，「其實大家都可以做到，無論拍拖也好、結婚好耐也好，最緊要是千萬不要講或做任何事破壞對方的感覺和關係。好多人嗌交，會直接反擊針對另一半的弱點，我們從來沒有這樣的事情發生，已很少嗌交，事事站在對方的立場去想，當然也會有意見不合，最佳方法待大家冷靜下來，互相理解和給予彼此空間，還要保持溝通」。他認為和陳茵媺最難得是互相找到肯為伴侶犧牲的愛，視家人是真正的寶藏。

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