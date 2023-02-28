Ren香港開騷唱《明年今日》

模仿《少林足球》踢波動作

Ren表示2019年曾計劃來港開騷，最後因故取消，當時他很傷心，幸終於見到大家。他又謂在機場見到粉絲接機很高興，「香港風景變了不少，但粉絲依然沒變」。被問到在港期間有沒有品嘗美食，他稱要keep fit所以不敢吃太多，前一晚只吃了雞胸肉，開騷前則食漢堡飽。

Ren在見面會翻唱SHINee成員泰民的《Move》，又苦練廣東話獻唱陳奕迅《明年今日》，還大跳韓國女團的人氣歌曲舞蹈，包括Twice娜蓮的《POP!》、NewJeans《Ditto》及IVE《Love Dive》，掀起全晚高潮。

Ren與全場粉絲玩遊戲及解答提問，其間自爆只穿內褲睡覺的習慣。另外有粉絲問他喜歡哪名港星，他稱周星馳，還即場模仿《少林足球》的踢波動作。Ren最後以音樂劇形式描述從小夢想成為歌手的心路歷程，展現他多才多藝的一面。

記者：蘇珮欣

攝影：鍾偉茵

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