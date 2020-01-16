《奇異女俠》奪演員公會4獎大勝 「公公」廣東話致辭搞笑 楊紫瓊膺SAG首名亞裔影后爆粗

在《奇異女俠玩救宇宙》扮演稅局職員的珍美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）先拔頭籌，爆冷擊敗同片的許瑋倫、《黑豹2：瓦干達萬歲》安芝娜貝茜（Angela Bassett）、《鯨》周洪等對手，贏得最佳女配角獎。珍美顯得激動，稱很喜歡演員這份工作；她又自嘲是nepo baby，意指靠裙帶關係得到演出機會的星二代。珍美雙親東尼寇蒂斯（Tony Curtis）及珍納李（Janet Leigh）分別演出過《熱情如火》和《觸目驚心》，均是上世紀五六十年代的紅星，「我知道大家看到我，心裏想『就星二代嘛，才會站在台上』，我明白，但其實我64歲了，這真是太美好」，珍美高舉獎座，贏得滿堂喝彩。

關繼威籲演員堅持下去

片中扮演楊紫瓊丈夫的關繼威，繼金球獎及影評人選擇大獎後，亦摘下SAG最佳男配角殊榮。《魔域奇兵》童星出身的關繼威難掩激動，熱淚盈眶說由於缺乏機會，曾離開演員崗位，自言不久前才知道若在SAG勝出，會是首名亞裔得此獎，「這時刻不止屬於我，也屬於每個求變者」。他說形勢跟以前已不同，結尾不忘鼓勵其他正等待機會的演員，「請堅持下去，因為鎂光燈將來某一天會找到你」。

楊紫瓊在影評人選擇大獎及「英國奧斯卡」英國電影學院獎BAFTA影后殊榮，接連輸給《Tar》姬蒂白蘭芝，在SAG終扳回一仗。楊紫瓊顯得很激動，「我想如果說話，心都快要爆炸了」，她一度轉身背向觀衆席，又連聲爆粗，似要掩飾快掉下來的淚水，多次道謝後她說：「此獎不止是給我，也獻給每個外表跟我一樣的小女孩。」她稱這段旅程像坐過山車一樣跌宕起伏，「最重的是永不放棄」。楊紫瓊自言熱愛演戲，也感謝得到一個位置，「我們很多人都需要這樣的肯定，希望被看到、被聽到，今晚你們向我證實這是可能的，十分感激」。楊紫瓊是繼《藝伎回憶錄》章子怡後，第2名獲SAG最佳女主角提名的亞裔演員，卻是SAG首名亞裔影后。

94歲吳漢章指出過往種族歧視

電影整體演出獎是全晚壓軸頒發的獎項，當《變形金剛：殲滅世紀》麥克華堡（Mark Wahlberg）宣布《奇異女俠玩救宇宙》掄元一刻，全體演員上台。珍美李寇蒂斯、許瑋倫、關繼威、楊紫瓊輪流致辭，簡短且圍繞「整體」一詞，提到彼此像家人般互相扶持。楊紫瓊表示他們其中一人在美國還只有49個州份時已開始演戲，並且剛度過94歲生日，花了69年時間才站上頒獎台；片中扮演「公公」的資深華裔演員吳漢章隨即走近咪高峰致辭，楊紫瓊提醒他還有49秒時間。吳漢章先以廣東話說：「各位兄弟，今日呢，真係好歡喜，跟你哋參加。」楊紫瓊即時傳譯後，吳以英語表示會說粵語因知道頒獎禮可能在香港播出。事實上今年SAG透過串流平台Netflix的YouTube官方頻道播出，明年則會在Netflix獨家直播頒獎禮。吳漢章的發言莊諧並重，且指出過往荷李活的種族歧視問題。他稱70年前得到SAG會員卡，第一部電影是跟奇勒基寶（Clark Gable）合作，但以前亞裔角色，都由白人演出，再用膠紙貼高眼角，「因為製作人認為亞洲人不夠好，也沒有票房；現在看看我們，我們劇組不全是華人，珍美李卻是很好的中文名字。我從沒拍過這麽開心的戲，尤其和身邊這些混蛋在一起。我不知道他們寫劇本時在想些什麽，你們都看懂了嗎？若不明白再看兩三遍吧」，再次引來台下大笑。吳漢章稱希望100歲可以再來這頒獎禮，「我說話到此，不然會被趕下台；不過如果真的被趕，套用楊紫瓊所言『收聲，否則打爆你』」。

《鯨》班頓費沙稱帝

《盜墓迷城》男星班頓費沙（Brendan Fraser）憑《鯨》欲與女兒修補關係的癡肥同志角色，擊敗《伊尼舍林的女妖》哥連費路（Colin Farrell）及《貓王》奧斯汀畢拿（Austin Butler）等勁敵，首次在SAG稱帝，讓他在奧斯卡的行情看漲。班頓以片中角色經歷人生高低起跌自勉，也勉勵其他同行，稱不敢相信接到夢寐以求的角色。

SAG被視為奧斯卡演技獎項的指標，去年SAG的最佳男女主角及配角4獎，跟奧斯卡賽果相同。今年班頓費沙、楊紫瓊、關繼威和珍美李寇蒂斯能在奧斯卡再下一城嗎？過去贏得奧斯卡的亞裔演員，5隻手指可數完，包括《甘地傳》賓京士利（ Ben Kingsley ）、《莫扎特傳》梅利阿伯拉罕（F. Murray Abraham）、《戰火屠城》吳漢潤、《櫻花戀》梅木三吉及《農情家園》尹汝貞等。且看《奇異女俠玩救宇宙》會否再創佳績。香港時間下月13日早上便會接盅。