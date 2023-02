法國紀錄片奪最高榮譽金熊獎 8歲童星膺柏林影展最年輕影后

今年柏林影展的演員獎項不再分性別,改為最佳主角及配角兩獎;拍攝《20,000 Species of Bees》時年僅8歲的西班牙童星蘇菲亞奧蒂羅(Sofia Otero)贏得最佳主角殊榮,成為柏林影展歷來最年輕影后。她致謝時喜極而泣,多謝評審團、劇組,以及家裏每個人,「我爸爸是全世界最好的爸爸,我媽媽瘋狂地愛他」,引來全場捧腹。據悉她從500名女孩中脫穎而出贏得角色,講述擁有男性生殖器特徵的女孩,到底要成為男或女一直舉棋不定。當媽媽婚變,女孩被帶到鄉間跟養蜂的外婆居住。全片以小孩角度探索性別認同議題。另外,奧地利跨性別演員Thea Ehre則以《Till the End of the Night》捧走最佳配角殊榮。

今年主競賽單元有內地片《白塔之光》和動畫《藝術學院》入圍,可惜皆空手而回,僅勞馨瑩以《小暉和他的牛》捧走水晶熊特別表揚獎。另外,闊別國際影壇多時的范冰冰,亦偕同新片《綠夜》的韓國拍檔李周映出席閉幕及頒獎禮。