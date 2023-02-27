甄子丹亮相好市民頒獎禮不受訪 汪明荃難決定是否續任八和主席

阿姐表示50年前為此活動任頒獎嘉賓，她現在仍在娛圈工作感難得。問八和會館換屆選主席可會續任？阿姐稱老公羅家英知她辛苦，「好難做決定，做了咁多年，事實上最好有人接，但個個都忙。（和政府爭取靠你？）我夠惡死，不過政府都幫了很多」。阿姐透露羅家英稱今年要趁狀態好，多點演粵劇，並說：「等他忙完，我都想和他到日本旅行看櫻花。」

谷婭溦為拍MV減肥

谷婭溦為活動任表演嘉賓，表示要唱熱血的歌，綵排時要唱高8度，覺得很大挑戰。她下月推出親自作曲的全新廣東歌，「歌詞不是我填，試過填廣東歌詞，但被監製話全部唔啱音，要再學習吓先」。可會再拍節目？她說：「要看公司安排，我想再拍美食節目，因為我是吃貨，上次拍可以不停食好開心，食到嘔都繼續食，不過肥了10磅，肥腰和大腿，下月初要拍MV，有信心5日內減7磅，只要忍口不吃就得。」

謝東閔無結婚計劃

謝東閔與《中年好聲音》參賽者上台合唱，表示今年除發展音樂事業，還會和吳業坤合作開辦音樂中心，「不過我們會另請導師教，有時間先會客串分享經驗」。努力搵錢是否計劃和女友朱智賢結婚？他說：「搵多啲錢先啦，搵到夠為止，心入面有個數，不過結不結婚對我來講只是一張紙。（可有問女友意見？ ）唔敢問，你們幫我問吧，我們冇傾過」。

記者：林祖傑