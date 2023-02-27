郭富城單人現身馬場 絕口不提蔡天鳳 方媛首談好友遇害：難過得無法言喻

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活躍時裝界的蔡天鳳遭肢解烹屍事件震驚全城，她生前認識不少圈中人，與郭富城太太方媛經常聚會。郭富城（城城）的愛駒「舞林密碼」昨日在港初次上陣，城城親自入沙田馬場打氣，但未見方媛同行。城城被記者問有否信心愛駒跑出？他答：「唔知㗎。」之後問到不見太太方媛到場，是否因好友蔡天鳳離世心情受影響？以及對蔡天鳳的印象等問題時，城城全程不發一言。

「舞林密碼」於第5場三班1000米直路賽跑第二，末段一度受困致姍姍來遲負半馬位，不過亦貫徹城城愛駒初出非冠即亞的傳統。賽後城城讚騎師何澤堯發揮得好，相信愛駒之後有機會贏。今場亞軍獎金有379,500元，馬主可分284,625元。

貼白花照悼好友

方媛昨晚首度回應好友蔡天鳳離世，她在社交網上載白花照片，寫道：「心情極度悲痛，此刻仍無法接受這是事實！內心難過得無法言喻，只有一千個為什麼？痛心的情緒至今仍然未能平復！祈求安息。」郭富城經理人小美留言：「真的很難過。」

林鈺洧感蔡熱情樂觀

應屆港姐冠軍林鈺洧、亞軍許子萱、季軍梁超怡與友誼小姐邢慧敏昨日出席《2023鴨脷洲洪聖傳統文化節》，蔡天鳳生前在Instagram有關注她們，林鈺洧表示早前在「TVB盃」賽馬活動認識蔡天鳳，覺得對方很熱情及樂觀。她得知悲劇發生後感到不開心，「希望她能早日安息，事件早日水落石出」。許子萱、梁超怡及邢慧敏表示事件令人難以相信，看到新聞好驚訝，內心不舒服及不開心，感嘆世事無常，會好好珍惜眼前人。

她們參與傳統文化節覺得有意義，放水燈時祈求健康和事業順利，不着急求好姻緣。梁超怡說：「現時以事業為重。」許子萱日前受訪透露有意到牛津大學報讀課程進修，她解釋：「是我的長遠計劃，如果真的讀書會向公司請假，但這刻未決定。」提及在訪問中，她自爆曾送7位數字禮物給男友，許子萱說：「是講笑，7位數字是越南盾，以前拍拖講心不講金，送禮物也是對雙方有意義為主。」

肥媽斥兇手無良心

同場的肥媽表示曾在私人派對見過蔡天鳳，印象中對方是愛笑又有禮貌的人，為她被殺害感痛心及憤怒，斥兇手真的好離譜，為錢可以這樣無良心。

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