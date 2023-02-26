【開箱】《殘影空間》 難自圓其說的「潛行凶間」

兩派精神科醫生對決

《殘影空間》講述社工（張建聲飾）虐殺家人後被捕，法醫精神科醫生徐曉靜（鄧麗欣飾）天生有特殊能力，在殺人犯的潛意識空間發現案中有案，懷疑另一精神科醫生仁重光（謝君豪飾）教唆病人謀殺，遂與警察何順發（姜皓文飾）展開調查。這時另一宗命案出現，老人被兇手剝皮掛起，手法凶殘。然而教唆殺人難以蒐證，令調查陷入僵局，有悲慘過去的徐曉靜更開始被警方懷疑。

《潛行凶間》講述潛意識與夢中夢，《殘影空間》則透過徐曉靜能看到別人的潛意識找尋「真相」，電影亦以她的觀點出發；又提出人性善惡論，很多人自以為好人，以善之名行兇，並以仁重光為徐曉靜的對立面。仁重光認為人都有陰暗面，故意壓抑只會帶來反效果。社工殺人跳樓獲救後，徐曉靜在醫院跟他會面，並錄取口供，進入其潛意識發現有另一聲音，認定仁重光教唆謀殺。不過潛意識只有她看見，如何蒐證？編劇提出了問題，若不能解答，變相成為難題，此片正是如此。雖然很快觀衆就看到其他案件發生，但能轉移視線嗎？其餘案件包括阿發女兒豆豆就讀學校的老師（蔡瀚億飾），還有老人院護理員劉寶強（凌文龍飾），兩人巧合地都是仁重光的病患。另一條線是徐曉靜從病人Kloudia（余香凝飾）潛意識裏看到她遭受丈夫虐待，在她家人面前踢爆，反讓Kloudia的家人另找仁重光為主診醫生。後段Kloudia致電徐曉靜，徐趕到其住所時，發現Kloudia丈夫在泳池溺斃，Kloudia語無倫次，她是否真兇，電影卻沒明確交代。事實上即使劇情安排護理員與老師需看精神科醫生，但犯案動機薄弱，跟「教唆殺人」的主軸也難以連結。

《殘影空間》最後讓徐曉靜成為仁重光陰暗面不應壓抑理論的案例，把徐父（袁富華飾）帶到徐曉靜診所，父女重聚的後果是，徐曉靜進入父親的潛意識後，看到母親的死亡真相，引發另一命案。不過徐曉靜為何能進入別人的潛意識，仁重光有否教唆殺人，以及陰暗面是否愈壓抑愈糟糕等，到最後似乎都沒有明確答案；即使有幾場戲拍得頗緊湊，劇情犯駁，都蓋過了優點。

mm2肯嘗試不同類型製作

根據資料，此片導演陳志文來自新加坡，首次執導劇情長片，但拍劇經驗豐富，曾擔任攝影、剪接及導演等不同崗位，作品包括《律政精英》、《剃頭刀》及HBO劇集《影匿人生》等。據悉《殘影空間》意念來自新加坡編劇張凱翔，陳志文2018年開始計劃執導，後來故事把背景由新加坡改為香港，並於2019年中在港開鏡，拍畢近4年才公映，可見此片也受新冠疫情所影響。《殘》片由總部設在新加坡的mm2製作，同公司電影包括《窄路微塵》、《濁水漂流》及《一秒拳王》等；也許水準參差，但願意嘗試不同類型，值得鼓勵。

上映日期：2月23日