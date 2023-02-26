擇偶講感覺 周嘉洛：媽咪恨抱孫

結婚生仔要有經濟能力

周嘉洛曾跟林凱恩、蘇韻姿及陳瀅傳緋聞，他說沒有一個是真，都是好朋友，明白玩得埋，有緋聞是無可避免，若他只跟男同事玩得埋，就會傳同性戀。他說：「入行7年沒跟圈中人交往過，心態上以事業行先，不想發生些事影響自己。」他曾拍過3次拖，對上一次是《八時入席》後跟圈外人拍拖，到拍《開心速遞》時結束，已單身一段時間。分手原因是圈外、圈內世界不一樣，話題也不同，加上漸漸成長，彼此價值觀磨合有出入，便行不下去，是和平分開。他選理想對象「講感覺」，曾被媽咪催促組織家庭，因想抱孫。他認為要有經濟能力，照顧到媽咪及確保小朋友的成長環境好才會想，希望有生之年完成媽咪榮升嫲嫲的夢想。

娛樂組