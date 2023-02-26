鍾柔美試過耳機失靈學識執生 詹天文節食減肥拍新歌MV

【明報專訊】梁釗峰、鍾柔美（Yumi）及詹天文（Windy）昨日參與「日行萬步嘉年華」，呼籲大眾關注身體健康，每日保持適量運動。Yumi與Windy齊露小蠻腰，台上載歌載舞曬青春活力。Yumi估計腰圍約23吋，自爆因貪食有小肚腩。Windy將推出個人單曲《沒有你的新學期》，為以最佳狀態拍MV，事前嚴格節制飲食，她說：「我好易肥，近期只吃白烚雞肉和西蘭花，再狂做運動燒脂。」Yumi要應付學校考試，又主持節目及籌備新歌，非常忙碌。提到菊梓喬日前演出時耳機出問題，令耳膜受損，兩人也試過耳機意外，Windy說：「有次After Class演出，我和Yumi的耳機對調了，台上完全聽不到音樂聲，很難控制音準，有點驚。」Yumi稱當時除下耳機繼續唱，是一次學識執生的經驗。