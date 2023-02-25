【開箱】《星降的夜晚》 聽障者的愛情故事 誰說一定是悲劇

沉默的遺物整理師

《星降的夜晚》由《大戀愛～致忘了我的妳》大石靜編劇、《和田家的男人們》深川榮洋執導，故事由男女主角偶遇說起，習慣獨自生活的35歲婦產科醫生雪宮鈴（吉高由里子飾），跟感情豐富、患有聽障的25歲遺物整理師柊一星（北村匠海飾）在露營場地邂逅，當時鈴在喝酒，一星偷拍對方，擺明一見鍾情，甚至向她獻吻。翌日早上，鈴似宿醉未醒，看見一星離開前做出某個手語，原來解作「你的嘔吐物我全部清理了，笨女人」。這個奇妙相遇，拉近二人關係，為這段年紀相差10歲的「姐弟戀」揭開序幕。

《星降的夜晚》跟《silent》一樣，男主角都是聽障人士，不過二人個性卻截然不同。編劇大石靜表示，製作人貴島彩理去年邀請她參與《星》劇，由於前者求學期間，曾經參加手語班，大石靜開始蒐集資料，創作一部有關聽障者的愛情故事。

透過手語認識世界

一星雖是天生聽障者，卻活得自由奔放，打從心底享受人生，個性樂觀開朗，完全沒有因聽障而感自卑。他喜歡看電影，到世界各地露營和拍照，從而認識新朋友，因他覺得無論對方說哪種語言，他也聽不到，透過手語及肢體溝通，反而讓他以平常心交友，這一點正是吸引鈴的原因。

《星降的夜晚》並非愛情悲劇，主題也不似《silent》探討聽障人士的身心問題。鈴與一星相遇後，前者突然收到母親死訊，傷心之際重遇一星，後者為其母收拾遺物，並把珍藏多年的毛公仔送回鈴手上，令她非常感動。捱過喪母之痛的鈴，被一星個性吸引，開始學習手語。

此劇偶爾透過「三級」笑話營造輕鬆氣氛，例如一星收拾遺物時，發現一盒絕版AV錄影帶，於是跟好友佐藤春（千葉雄大飾）一起研究，大談AV歷史，場面搞笑；鈴學習手語後，首次跟一星閒聊的內容，竟是取笑對方「接吻技巧不怎麼樣」，同樣令人會心微笑。

三角戀情流於俗套

《星》劇另一主題是探討生死，鈴是婦產科醫生，象徵生命來臨，劇集透過求診孕婦的故事，道出嬰兒出世前的各種境况，例如孕婦突發性出血導致一屍兩命，亦有未婚媽媽遺棄初生嬰兒；一星是遺物整理師，習慣面對死亡，同時揭開死者與遺屬之間的秘密，例如一星在死者家中找到未寄出的書信，以及向女友求婚的戒指，一星積極尋找女方，代為送信及戒指，原來她是有夫之婦，令事態變得尷尬混亂。

新劇故事與演員表現皆不俗，至今播出6集，收視徘徊在6%至7%之間，成績不過不失。劇集帶出生死課題，原本頗有瞄頭，但因劇集篇幅所限，令到內容流於表面。愛情線方面，鈴與一星之間加入三角戀，醫院同事佐佐木深夜（藤岡靛飾）暗戀鈴，編劇企圖營造鈴與深夜更合襯的假象，為她跟一星的戀情製造危機。