范冰冰談逃稅風波：5年沒拍戲很殘酷 《鈴芽之旅》柏林首映全場起立拍掌3分鐘

兩年前憑《漢南夏日》贏得柏林影展新生代兒童單元最佳電影獎的女導演韓帥，前日偕《綠夜》主角范冰冰及李周映出席記者會及首映禮，此片入圍柏林全景單元，有望奪得專為同志電影而設的泰迪熊獎。《綠夜》講述兩名絕望而孤獨的女人，為了逃離無用的丈夫，互相扶持並闖入首爾黑幫世界的故事。

穿內地時裝行紅地氈

自2007年《蘋果》後，范冰冰相隔16年再赴柏林宣傳新片，亦是她自2018年捲入逃稅風波後首次出席大型首映禮，她穿著內地設計師卜柯文的白色旗袍行紅地氈，記者會改以內地時裝品牌M Essential全黑西裝亮相，狀態甚佳，網民亦大讚「顏值依然是天花板級數」、「不僅人美衣服也好看」。

前日在《綠夜》記者會上，有傳媒問到關於逃稅問題，工作人員一度阻止，反而是范冰冰大方回應：「我很好，感謝全球所有關心我的影迷……早前忙於處理某些事情，大家都知道，人生總有高峰和低谷，當你處於低潮時，你會慢慢地重新爬起來。這個過程相當艱難，同時間學到很多新事物，關於世界和人類的知識……對我來說，這是很好的經歷……總之現在一切安好。」

另有記者問到參演《綠夜》的最大挑戰？范冰冰哽咽地答：「（最大挑戰是）我5年沒有演戲了，這段時間我做了很多事情，也一直想找個故事和劇本，可以跟我的心境和感受融合的角色。5年沒有拍戲，對一個演員來說其實是很殘酷……我很珍惜這個機會，比任何時候都珍惜，我一定要用120%的努力去完成這個角色。」

原菜乃華：感覺似做夢

今屆柏林影展主競賽單元共有兩部動畫入圍，除了內地導演劉健執導《藝術學院》，日本動畫大師新海誠自編自導《鈴芽之旅》前日亦舉行首映禮，他跟戲中聲演女主角「鈴芽」的原菜乃華結伴行紅地氈，後者穿上和服亮相，並帶着戲中出現的「三腳櫈」出場。

《鈴》片首映獲790名觀眾捧場，電影放映完畢，全場觀眾起立拍掌3分鐘，新海誠對此表示高興；原菜乃華自言喜歡動漫，尤其是新海誠的作品，能夠跟他到柏林，感覺像做夢一樣。

《鈴芽之旅》是繼宮崎駿執導《千與千尋》後，相隔21年再有日本動畫入圍柏林影展主競賽單元。《鈴》片講述17歲少女岩戶鈴芽，發現日本各處存在名為「災難之源」的陳舊門扉，於是四出把門鎖上，企圖阻止災害發生。去年11月在日本開畫，累計票房超過137億日圓（約8億港元）。電影將於3月2日在港上映。