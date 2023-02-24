領軍柬埔寨送暖 鄧麗欣建水泵助村民改善生活

東方昇陳濬樺劉朝健任點滴大使

Stephy今次任元祖級點滴教官，率領3名新任點滴大使東方昇、陳濬樺（Santis）及劉朝健（Gordon）到柬埔寨探訪，嚴格監督及調教他們，並傳授秘笈。Stephy為他們設計多項挑戰關卡，體驗柬埔寨村民的日常生活，從而了解「點滴是生命」慈善項目在當地帶來的改變。4人上周赴柬埔寨暹粒省的偏遠村落，以及鄰近泰國邊境奥多棉吉省的學校進行一連7日的探訪，入住當地村民的居所，體驗「柬樸」生活。當地天氣炎熱，面對日曬雨淋，他們毫無怨言，落手落腳為村民興建水泵、淨水器及廁所。拍攝期間遇上一名剛生完孩子的媽媽，她家裏沒水，只能到附近的水坑打水，水裏充滿雜質及昆蟲，衛生情况惡劣，他們幫助興建水泵及安裝生化砂濾淨水器，希望協助改善生活。

Stephy表示首次戴安全帽及手套幫手興建設施，體驗到看似微不足道的捐款，確切為柬埔寨有需要的人帶來改變。她沒有助手陪同，即使天氣炎熱、塵土飛揚也不介意，看到小孩們的笑容，一切都值得。

娛樂組