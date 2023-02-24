叫好叫座繼續添食 《開心速遞》監製否認2000集完結

該劇長拍長有兼不斷添食，至昨日播出1874集，暫定會拍至2000集，不過最近傳出或拍到2000集便完結，意味還有約4個月便大結局。另一方面，劇中演員李泳豪日前在社交網分享第1925集的定稿，見監製一欄除原有林建祥外，還增加了梁耀堅，後者曾監製劇集《C9特工》、《異搜店》及《有種好男人》。

不少網民認為傳聞可信性不高，因《開心速遞》叫好叫座，帶來不少廣告收益，相信無綫未必會冒險再製作新處境劇接替。有網民覺得新監製加入會帶來新火花，盼「金城安」周嘉洛、「Mandy」謝芷倫等角色能「再回家」，希望劇集繼續拍下去。亦有網民認為見好就收，製作另一部處境劇更有新鮮感。

新監製加盟分擔工作

對此，監製林建祥向傳媒否認《開心速遞》播至2000集便大結局之說，稱劇組從未計劃何時迎來最終章，只要劇集叫好叫座便繼續拍下去。他又解釋有新監製加盟，是他過去兩年未放過假，需要休息充電，所以交由新監製幫手分擔工作。

娛樂組