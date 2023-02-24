Anson Lo新歌MV玩浮誇百變造型

罕有露全額 化雀斑妝

Anson Lo盼以新歌道出金錢不是萬能這道理，MV中扮演貪錢銀行家，背後被心魔糾纏，即使好有錢都不開心，內心深處最想得到的，只是單純的快樂感覺。為演好角色，以及配合歌曲主題，Anson Lo跟團隊在MV細節及造型上花盡心思，多得導演將他腦海裏的想法展現出來，令成個構思變成完整的故事。MV有少少復古感覺，場景亦認真雕琢，多個造型各有特色。他入行以來未試過在表演時露全額，之前承諾終有一日會這樣做，終於選今次來試；他又希望跟去年的跳唱歌不同，故加了雀斑妝及髮型較誇張，還有官仔骨骨造型，布料以絲綢為主，感覺浮誇又帶點百老匯歌劇感。

至於跳舞場口，Anson Lo穿金、黑色Bling Bling感極重的舞衣，最鍾意造型首選藍色喱士的一套。他昨日在社交網指神徒每次對MV的分析留言都好有趣。對MV點擊迅速破百萬，他留言多謝，並附上畫作冧神徒。

娛樂組

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