首爾遇孔劉展現天王氣勢 郭富城被韓媒封「雕塑美男」

郭富城（城城）前日在首爾出席品牌活動，同場還有演出《鬼怪》、《屍殺列車》的韓國男星孔劉。城城穿絲絨西裝及戴太陽眼鏡到場，除下眼鏡擺出型爆甫士影相。

網民留意兩大男神身高差

當城城見到孔劉時，兩人開心以英語對話，談笑甚歡，之後一同合照，鬥型鬥帥。網民看到兩男神一起大感驚訝，雖有留意城城跟184cm孔劉的身高差，但大讚城城保養得宜，一舉手一投足都有天王氣勢，面對年齡相差14年的孔劉毫不輸蝕，更被韓國傳媒封為「雕塑美男」。

拍《斷網》挑戰高難度動作戲

另一方面，城城與林家棟、任達華主演的動作犯罪電影《斷網》將於3月9日上映，除講述網絡犯罪，有CG特效外，片中還有飛車、爆破等動作戲。城城飾演網絡保安經理卓家俊，負責設計防火牆，與林家棟飾演的網絡保安公司行政總裁陳明志形成對立面，兩人要挑戰在極狹窄的劏房牀底拍打鬥戲，難度極高。城城與家棟曾在《寒戰》合作，故甚有默契，休息時會探討劇情及人物角色的設計，務求給觀眾更多驚喜。

竹棚穿插高速滑下 遍體鱗傷

城城在《斷網》賣力演出，拍攝大量動作場面，又在中環鬧市拍追逐戲，更遭強行拖下樓梯，即使存在高風險受傷的可能，城城仍敬業堅持親身上陣。當中兩場令觀眾看得心驚膽戰的動作戲於中環大館取景，亦是大館在疫情下首次開放給電影拍攝。當時城城從1樓跳下，要撞上一個攤檔再跌在地面，然後往外逃跑。城城說，沒有一場是能輕鬆完成的簡單戲分。

電影團隊在大館中央擺設一個用紅色竹枝砌成的棚架，城城為躲避歹徒追捕，攀上高處與其搏鬥，在竹棚之間穿插及從頂處高速滑到地面，險象環生。片段可見城城每拍完一次都大汗淋漓，他說：「拍攝時被人扯住一隻腳拖下地面受傷，的確拍到遍體鱗傷，不過工作人員非常關心我，即時問我『有無事？』拍出來的效果相當好，由心感到值得，希望大家會喜歡。」

娛樂組

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