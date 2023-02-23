添布頓戀意大利女星夢妮卡白露芝

【明報專訊】《怪誕城之夜》鬼才導演添布頓（Tim Burton）執導串流平台Netflix劇集《星期三》叫好叫座，上架13周，依然排在最高收視英語節目第5位。據法國雜誌《Paris Match》封面故事報道，他4個月前與《22世紀殺人網絡》意大利女星蒙妮卡白露芝（Monica Bellucci）悄悄展開戀情，並拍得兩人晚上在街頭挽手漫步的照片。據悉現年64歲添布頓去年10月出席法國盧米埃電影節期間跟58歲夢妮卡相遇，隨即擦出愛火。添布頓跟《王冠》女星海倫娜寶咸卡達（Helena Bonham Carter）一起13年，並育有兩名子女。蒙妮卡10年前跟《黑天鵝》法國男星雲遜卡素（Vincent Cassel）結束14年婚姻，兩人育有兩女，長女Deva繼承母親美貌，不時客串當模特兒。