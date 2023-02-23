呂方憶伙梅艷芳登台 難忘過關被扣留8小時

談到初入行難忘事，呂方記得1984年突然說去登台，當時有梅姐（梅艷芳）、蔣慶龍，未知是否工作證未及時辦好，入境時全部人被扣留在一間房8小時。他說：「有梅姐在場時間好快過，8小時不停跳舞唱歌，梅姐完全唔驚，說大不了回去，之後有人救我們出去，順利入境。」該次登台最後一站是英國，他在倫敦酒店第一次見陳百強，對方靚仔又有型，他曾想衝去要簽名，被公司同事阻止，說他是新秀不要衝動失禮。

唔恨攞獎 有妻女萬事足

入行40年的呂方對獎項已不渴求，並說：「攞唔攞獎對我來講仲有什麼作用？不用給我終身成就獎或金針獎。我有些歌曲是大家鍾意，開演唱會仲有人聽，已經好幸運。」他目前最開心是育有兩歲半女兒，一世都想不到會發生，現在才發覺自己好鍾意家庭及小朋友。

呂方回想親手入產房剪臍帶，捱更抵夜餵奶的經歷，他都樂於付出，「囡囡朝早一起身就來拍醒我，由她出世開始，我就長時間不夠瞓，以前冇眼袋，現在有眼袋，但有女萬事足，有妻亦萬事足」。

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