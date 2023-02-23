ViuTV劇《殺手廢J》結局港台版對白不一 Mike導呻「爭取」成禁語：真係笑唔出

據「休班記者」facebook帳號有關「《殺手廢J》港台版本大不同」帖文，提到《殺》劇上周播大結局，J面對官僚架構與不公向經理大控訴，台版講述經理說：「其實你兩手空空咁行入嚟同我傾，你要嘅嘢，我都會畀你」J反駁：「你唔會。」經理答：「我會，但你冇試過……」經理未講完J已向他開槍掃射，J激動說：「我試過啦！兜口兜面同你爭取又試過，同成班大大爭取又試過，結果呢？你有理我咩？冇呀！我喺呢間公司試咗好耐啦！」港版則將兩句「爭取」對白刪走，變成「我試過啦！結果呢？你有理我咩？冇呀！我喺呢間公司試咗好耐啦！」。大結局播出後，劇集武指梁博恩在Instagram（IG）上載花絮片段亦見這幕戲，J跟經理的對白跟台版一樣。

連出兩帖文表不滿

Mike導被發現在《殺手廢J》播出期間，曾在IG限時動態大呻：「當『爭取』兩隻字都可以成為禁語，今次我真係笑唔出了。」引起網民揣測與劇集有關，之來他再上載《殺》劇的畫面截圖，是J表達對公司不滿說：「外面沒人知道這裏多糟糕。」似意有所指。對於「爭取」是否成敏感禁語，《明報》先後向ViuTV公關、《殺手廢J》監製賀志良、編劇麥可暉與Mike導查詢，只有Mike導簡單回覆：「冇乜嘢再補充。」

大膽不是錯事

《殺手廢J》播前Mike導與團隊在製作特輯中訴說初心，Mike導提到是踩住線做製作，觀眾一係好鍾意或好唔鍾意。他說：「我覺得要嘗試，才可以撞出新嘢，這部劇也是循這方向去做。想拍一個抽離香港這地方的故事，聽到呢件事，起碼有80分係諗咗會瀨嘢嗰邊啦。驚咩啫，唔鍾意咪唔鍾意囉……大膽並唔係一件錯事，係我唔做就錯嘅事。唔想自己咁快冇咗初心，我一定可以做得更好。」

娛樂組