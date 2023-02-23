撐無綫辦大灣區音樂頒獎禮 周柏豪更有動力爭獎

周柏豪約滿星夢後未有續約，暫時跟經理人公司音樂部門合作，入行15年的他去年到內地拍真人騷節目，相信通關後往來中港工作更方便。他聽聞有份參演的無綫劇集《旁觀者》有機會今年上半年播出，屆時會協助宣傳。

無綫計劃今年籌辦《大灣區音樂頒獎典禮》，讓香港、內地及東南亞歌手參與，《勁歌金曲頒獎典禮》則改成兩年一屆，周柏豪認為可以一試，「可以見到更多不同面貌，讓香港及大灣區歌手一齊參與更熱鬧，好似新年咁。我不擔心獎項被分薄，反而令自己更努力做好，最終受惠是聽眾」。

遷就星馬粉絲 簡體字發文

談到早前在facebook（fb）用簡體字發文，被網民狠批，周柏豪解釋：「因為fb多是新加坡和馬來西亞粉絲，為遷就他們常用文字才選擇簡體，寫文時未考慮太多。」提到余文樂創立的時裝品牌北京旗艦店最近宣布結業，有經營品牌生意的周柏豪被問生意情况，他說：「我主攻網店，試過在商場開期間限定店，覺得有時商場想改換新面貌，與品牌不續租約是平常事，相信對余文樂影響不大。」他認同生意難做，要見招拆招找不同方法經營，若生意沒錢賺，都不會繼續做，有人欣賞自己作品有好大滿足感。

新一份《財政預算案》昨日公布，周柏豪受惠子女免稅額增加，以及一些稅項寬減，有意將省回來的錢給父母飲茶。他嘆近期銀行加息令供樓壓力增加，身邊有朋友經濟出現問題向他借錢求助，他有伸出援手，希望疫情過後人人有工開。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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