全智賢現身時裝周 向孫興慜索簽名

身穿卡其色外套的全智賢在場內與孫興慜相遇，二人還「世紀合照」。全智賢面對國際級球星，變身小粉絲索取簽名，「多謝你幫我簽名，我是你的超級粉絲」。孫興慜聞言既驚訝又謙虛表示，這是他應該要做的事，「非常感謝，這是我的榮幸」。

韓媒報道，全智賢自2013年《來自星星的你》播出後，一直代言韓國某炸雞專賣店，近日再度續約，令全智賢連續10年成為炸雞代言人。另外，她兩年沒接拍新作，據悉仍在物色階段。