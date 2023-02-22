《翡冷翠之戀》男星朱利安山德斯登山失蹤逾月 40年好友尊麥哥維治：非常難過

《Seneca - On the Creation of Earthquakes》由《猛火爆》羅拔舒雲奇（Robert Schwentke）執導，尊麥哥維治扮演古羅馬哲學家塞內卡，曾是儲君尼祿的老師及顧問，尼祿即位後，塞內卡被指發動兵變陰謀，最終遭賜死。尊麥哥維治過往演出過不少富爭議的歷史人物，除了塞內卡，還扮演過18世紀「風流才子」卡薩諾瓦、威靈頓公爵及畫家克林姆（Gustav Klimt）等。尊麥哥維治自言是導演羅拔舒雲奇的粉絲，又很喜歡劇本初稿，所以便接拍，還讚該片是充滿娛樂的電影。

朱利安山德斯有份參演《Seneca》，尊麥哥維治在柏林影展的記者會表示，兩人1983年拍攝《戰火屠城》期間認識，前者扮演英國記者Jon Swain，尊則飾演攝影記者Al Rockoff，此後一直是好朋友，「朱利安與我非常非常親近」。尊表示朱利安與前妻兼新聞工作者Sarah Harvey的長子，是其契仔，「是我介紹他認識第二任太太（女作家Eugenia Citkowitz）。我們拍攝《戰火屠城》後便很親近，（朱利安失蹤）這是非常難過的事件」。

中島裕翔宣傳新片《#Manhole》

曾扮演英女王伊利沙伯二世的金像影后海倫美蘭（Helen Mirren），新片《Golda》描述以色列女總理梅爾夫人（Golda Meir），亦於前晚在柏林影展舉行世界首映禮。另外，日本男團Hey! Say! Jump! 成員中島裕翔主演的《#Manhole》，由《養慾之恩》熊切和嘉執導，獲邀在柏林影展特別單元放映，兩人前晚出席了首映禮。《#Manhole》講述中島飾演的川村俊介是地產公司的王牌銷售員，準備與太子女結婚，在婚前派對喝醉而掉進地下道的底部；醒來後用智能手機求救，情况卻愈來愈惡劣。今年8月將踏入30歲的中島裕翔受訪時稱，出道十多年，覺得是時候飾演較負面及暗黑的角色，所以當看到此片劇本，知道會很艱辛，卻覺得值得演出。中島自言喜歡歌手及演員兩種不同的工作，不過期待將來在演戲有更大發展，「我不容許談及正準備的下個角色，但可以告訴你，我很喜歡扮演類似『小丑Joker』或變態的角色」。雖然身為偶像派，但中島稱希望演出能更多元，給粉絲看到他的不同面相，「展現我什麽都可以做」。

評審主席：杜琪峯多次帶來驚喜

柏林影展主競賽單元評審之一杜琪峯（Johnny），在開幕禮前記者會有關獨裁者、自由及拍電影的言論遭熱議，前日舉行的座談會，他跟另一評審Francine Maisler缺席，其餘評審談及他們的評審工作，其中主席兼《吸血新世紀》女星姬絲汀史超域（Kristen Stewart）表示「Johnny（觀點）好幾次帶給我驚喜」。另一評審兼《春宮野史大批鬥》羅馬尼亞導演雷杜祖迪（Radu Jude）亦指杜琪峯的觀察很準確，與別不同，可能跟彼此來自迥異的文化傳統有關。