《翡冷翠之戀》男星朱利安山德斯登山失蹤逾月 40年好友尊麥哥維治：非常難過

【明報專訊】《翡冷翠之戀》65歲英國男星朱利安山德斯(Julian Sands)上月在美國南加州登山受風雪吹襲,至今仍失蹤,他有份主演的新片《Seneca - On the Creation of Earthquakes》前晚在柏林影展舉行首映禮,男主角尊麥哥維治(John Malkovich)出席記者會被問及好友朱利安時形容,「這是非常難過的事件」。南加州警方上周表示,對於尋回失蹤逾月的朱利安仍抱希望,最終結果大家卻未必會喜歡。