《流浪地球2》上映12日收450萬 不似預期 《無名》《中國乒乓》3月接力攻港

《流浪地球2》率先2月9日在港上映，截至本周一（20日）上映12天，票房累收450萬元，成績未如理想，但不少看過的觀眾都讚特技做得好，略嫌片長3小時太長。故事圍繞前作《流浪地球》展開，太陽即將毁滅，人類在地球表面建造出巨大的推進器，尋找新家園，但宇宙之路危機四伏，為了拯救地球，吳京與劉德華等挺身而出，展開争分奪秒的生死之戰。

《滿江紅》優先場累收48萬

《滿江紅》3月2日上映，早於本月4日上優先場，累收48萬元，或因題材未能吸引本地觀眾。故事講述南宋紹興年間，岳飛死後四年，秦檜率兵與金國會談。會談前夜，金國使者死在宰相駐地，所攜密信也不翼而飛。張藝謀將傳奇故事以獨特的角度切入，以一宗奇案出發，用畫面說故事，戲中6名演員沈騰、易烊千璽、張譯、雷佳音、王佳怡及岳雲鵬，各背負着讓人猜不透的秘密任務，帶出感官刺激及要觀眾燒腦。

《無名》梁朝偉王一博鬥演技

諜戰片《無名》3月9日上映，講述上世紀二十年代開始在上海奮鬥的中國共產黨，領導中共地下組織隱蔽戰線，與各方勢力殊死較量，在走向勝利過程中，多虧那些不可或缺、秘密戰線上的無名英雄，不可取代的貢獻。戲中梁朝偉與王一博大鬥演技。

《中國乒乓之絕地反擊》3月16日上映，講述1992年至1995年間，被派往意大利執教的乒乓球教練蔡振華（鄧超飾）請纓回國擔任主帥，帶領新兵老將發起反擊，拯救男乒的故事，影片取材1995年天津乒乓球世界錦標賽的真實故事。鄧超身兼導演及主演，由完全不懂打乒乓球，訓練到用左手打球亦能揮灑自如，在片中多場球賽中盡顯功架。孫儷演鄧超太太，戲裏戲外都支持老公。

記者：柯美