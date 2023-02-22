《毒舌大狀》破1億票房創紀錄 黃子華：似六合彩頭獎飄落手

《毒舌大狀》自1月21日（年三十晚）開畫，票房屢創佳績，電影公司昨傍晚6時宣布，該片香港累積票房為$100,017,474，強勢衝破1億元大關，穩坐香港電影史上亞洲片第1位。

有望打入香港最高電影票房榜十大

《毒舌大狀》在「香港最高電影票房榜」排第11位，頭10位全由荷李活大片包辦，包括冠軍《復仇者聯盟4：終局之戰》收逾2.2億元、亞軍《阿凡達》1.86億，第3至第9名依次為《復仇者聯盟3：無限之戰》、《阿凡達：水之道》、《復仇者聯盟2：奧創紀元》、《鐵達尼號》、《蜘蛛俠：不戰無歸》、《美國隊長3：英雄內戰》、《壯志凌雲：獨行俠》，第10名《鐵甲奇俠3》票房為$106,389,801，《毒舌大狀》只要再添600多萬票房便能打入十大。

導演吳煒倫：紀錄是用來打破的

《寒戰2》及《梅艷芳》編劇吳煒倫首部執導電影《毒舌大狀》成績驕人，他與戲中演員黃子華、謝君豪、王丹妮、廖子妤、王敏德、何啟華（阿Dee）、楊偲泳、栢天男、林保怡、谷德昭及羅孝勇接獲消息極度振奮，並立即拍短片分享感受。吳煒倫說：「從沒有想過1億，沒想過票房會去到呢個數，亦都無估計到在這麼短時間之內。不過紀錄不是用來keep，而是用來打破的，我希望快點有下一部港產片打破我們的紀錄，繼續上！」黃子華先感謝觀眾們賜1億，然後說：「對我來說，就好像撿到一張中頭獎的六合彩，甚至張飛不是自己買的，自己買或許覺得應分。感覺就似個天飄下來，飄在手上中獎一樣，又好像是去了火星般，還是要多謝大家賜給我們這麼奇妙的感覺。」

阿Dee叫粉絲改口「支持何啟華一億」

阿Dee自認心情複雜，「好榮幸能夠參與一部有1億票房的製作，好驚用盡運氣，希望未用完，只是剛剛開始」。他同時在社交平台發文，指這個喜訊太夢幻，令他感幸福，並搞笑道：「我的粉絲今年可以改一改口號，支持何啟華一哥，轉做支持何啟華一億。」廖子妤也為自己感到驕傲，「我𠵱家係1億票房女星」。王丹妮大叫犀利，「好開心能夠在這個夢工場入面，能夠跟這麼多好演員一齊拍這部好電影」。謝君豪表示以前從未想過香港電影的票房出現一個「億」字。王敏德榮幸參與的電影衝破1億：「正！好多謝每一個觀眾！」楊偲泳希望得到大家繼續支持，而且全世界觀眾都可以睇到這部製作。林保怡亦開出承諾，「一億一千萬的話就拍續集吧，加我戲，我一定會來」。

娛樂組