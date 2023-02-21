【開箱】續談《風再起時》 許冠文卸笑匠包袱好戲 借華裔專員角色說話

華人專員不符史實

已屆八旬的許冠文堪稱香港一代笑匠，有其一套演戲節奏，當中又以劉青雲模仿得最神似；不過近年減產，對上一部較重戲分的作品，可能已數到2016年台灣導演鍾孟宏的《一路順風》，然而小人物的士司機角色，演來仍不脫「許冠文」本色；在《風在起時》演廉政專員George Lee，卻完全跟過往神經質又口窒窒的風格切割，怎能不刮目相看？這當歸功導演翁子光的慧眼，看到許的另一面，有能力駕馭跟幾十年演藝生涯截然不同的角色。

片中描述1970年代初香港剛成立廉政公署，曾是警察的George Lee當廉政專員，跟港督麥理浩開會，是否有點脫離史實？翻查資料，廉署至少成立20年後才出現首名華裔專員。《風在起時》有此處理，大概為了警廉衝突後，期待特定年期前受賄的警察可特赦，才會出現許冠文廣為傳頌的一幕：以英語向港督及警方洋高層痛陳利害，稱英國人就算做了什麼，轉個頭可回老家去，香港人卻依然要在這裏生活，承擔一切後果。許冠文的一番對白，與「英國撤離殖民地前慣埋計時炸彈」的論調，是否同一套路？若換了洋專員，這段意有所指又恍似站在香港人角度的演辭，便難以成立。至於是否為文造情，要有這番自白，才安排許冠文演出，觀眾可自行判斷。

麻將枱上權力格鬥

許冠文最初登場，是梁朝偉扮演的南江自行到廉署拜訪，還帶來靚咖啡豆，又批評冷氣太凍，簡單點出廉署審犯兩大招數。許卻沒回絕見面禮，更親自調高冷氣機氣溫，詢問南是否合適。編劇不安排郭富城扮演的磊樂與George Lee見面，正突顯了聰明機心重的南江，專程來摸底；往後劇情也告訴觀眾，講求制度、想改變狀况的他，與廉政專員更能惺惺相惜。

磊樂最初欣賞南江，加上嚴洪（譚耀文飾）、肥B（周文健飾）、曾世榮（何啟南飾）等聯手確立貪污也有制度，簡單而言就是向地下世界各路人馬統一收賄，所得金錢再分發到警察上下各部門，然後要求黑幫定時交人，為各類案件埋單。好像可平衡各方勢力，維持黑白兩道秩序與運作正常。然而制度確立，還是要由人執行；黑幫字頭衆多，片中描述了至少三路人馬，包括「十四堂」郭兆雄（吳卓羲飾）、磊樂的姑丈年叔（太保飾），還有販毒跛豪（謝君豪飾）；而且人性貪婪，各懷鬼胎，涉及利害關係，權力失衡也是意料中事。其實在麻將枱翻臉一幕拍得不錯，盡見磊樂、南江與嚴洪的不同個性與關係導向，郭富城、梁朝偉、譚耀文也應演得很過癮，雖然後兩者捱了巴掌，若NG更可能不止一記耳光。講述磊樂食糊大喜，影射馬評人簡而清的角色當塘邊鶴，看到南江可食卻不糊，擺明讓賽（這也是不合理的，熟賭的簡怎會揭人底牌如此無品？）磊樂得悉後大怒，覺得對方不應故意禮讓，更掌摑了他。南江不忿，但不跟磊樂爭辯，反而開了磊樂對家嚴洪的牌，原來他也「擦鞋」有糊不吃，磊樂怒火更盛，打嚴洪的一巴不留情面。南江「陰濕」，故意讓兩人矛盾加劇，為決裂埋了伏筆。可惜上述劇情在片中不連貫，造成只有佳句難成佳章；片末加插陳水扁的貪污新聞，是恰當類比，還是多此一舉？亦難怪觀衆有衆多解讀。

上映日期：2月17日