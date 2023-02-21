《毒舌》9900萬 網民「曬飛」助破億 內地2．24上映 首映評價高

娛樂組

《毒舌大狀》的社交平台昨日貼出黃子華飾演的「林涼水」獨照，印有「票房衝破9900萬，昂然邁向1億，感謝有您共創開埠以來港產片奇蹟」，寫道：「差一步咋咋咋，《毒舌大狀》上映31日，現時票房已經衝破9900萬，只差100萬就會到達1億，係香港開埠以來電影史上亞洲及港產片紀錄，絕對史無前例！今（昨）日同聽（今）日入場嘅觀眾，有機會係1億票房創造者，留言區歡迎大家post戲飛，感謝大家一路同行，一起創造歷史。」不少觀眾留言「曬飛」，為票房將過億表現興奮，有人稱已看3次或以上。有網民留言問為何日前有傳媒報道票房已一億，小編解釋外界報道包括澳門票房，故以電影公司計算香港票房為準。

內地電影監製激讚 推介粵語版

《毒舌大狀》改名《毒舌律師》日前在北京舉行首映禮，導演吳煒倫伙王丹妮與謝君豪出席，之後到廣州與深圳繼續宣傳，雖然周五才上映，但優先場口碑不俗。據《毒舌律師》微博專頁資料，優先場累積票房逾400萬人民幣，在剛過去的周末入座率激增，新浪電影評分9.3、豆瓣8分。

微博擁230萬粉絲的內地電影監製、影評人譚飛在北京首映禮大讚《毒舌律師》，重複說了兩次太棒，並表示看此片時，有幾次想站起來拍掌。隨後他在微博推薦，特別提到「一定要看粵語版」，他寫道：「《毒舌律師》黃子華、謝君豪舞台劇王者對決金句太多，印象最深一句是『本來法律面前人不能分三六九等，結果是法律面前窮人死梗』一定要看粵語版！」粵語版即戲中林涼水說的「以前個個都話法律面前人人平等，今時今日人人都改口，是法律面前窮人含X！」