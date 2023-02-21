秉承爺爺何鴻燊「永不言敗」 立意培育女賽車手 何家華愛情事業兼得 遇第二春再婚

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

Faye 6歲時父母不幸在車禍中離世，因此對駕車有少許陰影，加上日常生活有司機管接送，一直沒有想考車牌，直至移居英國後才改變，「住在澳門同香港多年，從不識揸車，去到英國，因為沒有僱用司機，2013年才開始學。考牌後發覺原來好鍾意，寧願自己駕駛，好過坐別人車」。克服心理陰影後，Faye時刻緊記安全至上，絕不瘋狂飈車。

自從升任車隊負責人，Faye努力熟讀每款參賽電單車的零件名、構造和性能等基本入門知識，目標今年內考取電單車牌，感受駕馭烈火戰車感覺。同時構思將學車過程及日常管理車隊工作，拍成紀錄短片上載網上頻道，跟車迷分享及交流。現時車隊除了跟BMW「寶馬」是合作伙伴，還有兩大電單車手Peter Hickman和Josh Brookes助陣，同為車隊創造佳績。Faye訂下目標，希望在男性主導的賽車運動，培育更多年輕新一代女賽車手，現時有5名新女將加盟旗下，期待有日爭取與男賽車手地位平起平坐。

車隊回澳參賽 別具意義

定居英國的Faye，在爺爺何鴻燊2020年與世長辭後，與家人及其他家族成員仍保持聯繫，靠電話和網絡互相問候。疫情幾年她未能回港祭祖，當知道近期香港開放通關，便即刻回來。說起往事，Faye稱童年時覺得爺爺身形高大，好有威嚴，銘記他教誨「勤力就會成功」；日常生活也受他影響，每日習慣必看新聞。能成為目前英國唯一女電單車領隊，過程絕不容易，Faye將從小聽慣爺爺常說「永不說no」及「永不認輸」的人生格言，化成她的信念，無懼艱巨挑戰，帶領「FHO」電單車隊勝出英國著名「Bennetts British Superbike Championship（BSB）」賽事。

問到「賭王孫女」之名是否對她事業帶來幫助？Faye說：「當然有得到一些尊重，不過始終在英國，不是太多人識我家族背景，成立車隊是靠自己、車手和團隊的努力，例如去傾品牌贊助，大公司不是信任我來自邊個家族，是信我們車隊實力。」Faye計劃帶領團隊，迎戰11月澳門站的賽事，不排除與負責澳門賭業的家族成員傾談合作大計，「澳門是我長大的其中一個家，一定要回來。有澳門人能在英國成立車隊，然後再回來作賽，覺得很有意義」。

子女長成 鼓勵追夢

Faye渴望早日擁有自己家庭，27歲閃嫁美籍Michael Anthony Iesu並育有一對子女。可惜婚姻僅維持6年，2009年離婚，其後Faye帶同子女到英國生活。如今長女Melanie已19歲，幼子Michael也17歲，兩人均準備入讀大學，身為母親的Faye以身作則鼓勵子女努力追夢，做自己喜歡的事。她說：「只想他們知道，長大後想做什麼，就要努力坐言起行，好似我成為賽車領隊。兒子很有自己想法，一早已建立個人網站。女兒有大學取錄，不過暫時停學，延遲一年才入讀，因為她找到全職工作，想掙錢和體驗生活。我好開通，最緊要仔女開心，必定支持他們。」

工作結良緣 婚禮從簡

Faye回想2016年不幸確診患乳癌第3期，當年療程所帶來的恐懼、壓力及痛苦折磨，一度有輕生念頭。康復後的Faye注重健康，每半年做例行身體檢查，目前身體狀况正常。Faye在人生路遇到不同挫折，現在重拾健康、擁個人事業、子女長大成人，還獲得愛情滋潤，遇上在BSB擔任總監的未婚夫Stuart Higgs，計劃迎接人生第二春，「我和Stuart在2018年、2019年期間認識，2020年疫情時開始拍拖。大家都離過婚，各自有兩名小朋友，他們年紀也差不多。我們計劃結婚，不過因為大家都很忙，可能今年底去一個熱帶地方舉行簡單婚禮，只邀請最親的家人出席」。

場地提供：十八夢Meta Stages（銅鑼灣）