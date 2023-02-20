【開箱】《風再起時》 兩個華探長 兩種舊香港人

野心大人物多

《風再起時》講述曾拒絕受賄而飽受壓迫的警察磊樂（郭富城飾）與南江（梁朝偉飾）均想改變現狀，攜手建立警察貪污制度，並坐上總華探長職位。當兩人權力漸增，黑白勢力失衡。磊樂太太蔡真（杜鵑飾）暗助老公上位，被黑幫遷怒；一直跟隨磊南兩人的肥仔B（周文健飾）及嚴洪（譚耀文飾）亦幾近翻臉。1970年代當廉署成立，要通緝貪污探長，磊樂與南江隻手遮天的年代落幕。

有關當年四大華探長的故事，充滿戲劇性，港產片早已拍到爛；據聞此片初剪版本6小時，相等於兩集《阿凡達》加起來的長度，自然不可能在戲院上映，刪減至現在144分鐘的「折衷」版本，到底犧牲了多少細節、人物塑造，以及真正想表達的宏觀藍圖？大概只有身兼編劇的導演翁子光才知道。將來可會像《梅艷芳》一樣，剪出導演版在串流平台播放，為電影補白？

說要補白，因為《風再起時》野心太大，人物衆多，枝節繁雜，現在看來服裝、美術、攝影等拍出舊氣氛，算考究精緻，然而風格並不統一。此片由上世紀三四十年代講到結尾八九十年代；提及磊樂在學堂受訓、香港淪陷等回憶片段，以黑白呈現，又不時加插真實新聞片段，看似為加強實感。兩大主角借歷史人物二創，感情戲卻加鹽加醋；講述南江暗戀蔡真，太太Cora（何珮瑜飾）也知情，但後者出場已是婚禮，結局交代她比南江早逝，總幻想自己與蔡真共舞的南江，面對Cora離世，又淚流滿面。磊樂追求蔡真的過程，兩人與街上其他人無端跳舞，難怪網民會批評「出戲」。

若說磊樂與南江的感情戲鋪排，編劇別有用意，觀衆卻感受不出來，到底哪裏出錯？片中強調磊樂是海豐人，沒受教育，但為人簡單直接，也堅毅講義氣。來自上海的富家大小姐蔡真，正是看中他此點，才會捨城府深的南江，且不顧父親（吳耀漢飾）反對而委身磊樂。南江來自中產階層，父親在律師樓當師爺，受殖民地西式教育，加入警隊，不但槍法奇準，還能說流利英語，成為同袍跟洋人上司的溝通橋樑。磊樂、蔡真與南江正代表了戰後香港的幾種典型：出身草根但靠一己努力向上爬、南來富豪，以及殖民地懂得審時度勢的華人精英。

香港淪陷換主人

編劇借香港淪陷，塑造磊樂與南江當警察前的身分背景；淪陷期間，香港由英國殖民地，換了日軍當主人，磊樂被小愉（春夏飾）救了一命，後者淪為「慰安婦」，磊樂卻欲救無從。到香港重光，小愉確診梅毒，紅顏命薄，讓初戀留憾。片中後來給他機會「補償」，認識了貌似小愉的外省舞女小燕，成為出軌藉口，最後正印蔡真出手，才終止了孽緣。磊樂的初戀、妻子與情婦，都是粵語不純，真的是巧合？相反南江太太Cora從頭到尾中文名字不詳。電影後來還告訴觀衆，小愉一直尋找的哥哥，曾與磊樂同囚日軍監獄，後者為生存讓對方做了替死鬼。南江則在淪陷期間受日本軍官賞識，不但喜歡他彈鋼琴（那一幕太似《鋼琴戰曲》）。軍官後來要收他做養子帶回日本，槍殺南母，逼南江手刃父親，南江不從，槍傷軍官，軍官卻放過二人，南江反遭父親責罵，是否有點不合情理？但父子情着墨不少，到南江結婚，他又在其夢裏出現，成為另一場觀衆「出戲」的場面。

此片演員衆多，而且演得落力，唯獨許冠文有份角逐香港電影金像獎最佳男配角；其角色George Lee為廉政專員，有違史實，但充滿壓場感的精彩演出，確實值得提名。（明天再續）

上映日期：2月17日