憂前路獲邀出新歌 鄧建明視黃柏高救命恩人

Joey視Paco為救命恩人，「太極樂隊第一首派台歌和之後多首經典歌曲，都是Paco揀給我們唱的，其中《留住我吧》，原本我們不想唱，我們是band仔嘛，為什麼留住我吧？結果還是Paco夠眼光，首歌爆紅。之後Paco又安排我和何婉盈合唱《愛上你是我一生的錯》，這首歌亦很受歡迎。去年正當我為未來工作憂慮時，Paco話我很久沒出歌，不如出首歌玩下，就做了《救命》」。

為微電影操弗 無緣騷肌

Paco稱Joey要求很高，負責填詞的火火寫了3個版本，Joey才收貨。Joey說：「因為我想歌詞更貼地氣，憑歌寄意，宣泄生活艱難，為市民打氣。」Paco邀請Joey拍了一套15分鐘的微電影，Joey有20秒動作場面，以為要騷肌的他加強訓練及控制飲食，個半月減了10磅，到拍攝時才知不用騷肌，但減肥令Joey回復自信，「可以著加細碼皮褸，肚腩消失了，難得減肥成功，無得騷肌都要繼續keep落去」。他透露太極計劃今年底開演唱會，到時可以騷肌。

澄清安仔復出冇心理障礙

提到4年前許志安（安仔）與黃心穎發生「安心事件」，當時身為安仔經理人的Paco立即舉行記者會，陪對方見傳媒。事隔4年，問Paco怎看安仔的前景？他說：「身為朋友幾鼓勵他，過去已經過去，他簽了新唱片公司，剛推出新歌，相信今年會繼續有機會。（可以翻身？）視乎環境，天時地利，事情已過去，要站出來面對的，他亦面對了。他個人的錯誤，希望大家畀機會原諒，大家喜歡聽他唱歌，只要有一首好歌，就會重新給他機會。（幫安仔整首新歌？）交給他現在的公司處理。」

據聞安仔仍有心理障礙，Paco說：「多些和他傾偈，見下大家，這是傳聞，我無論在任何場合見到安仔，或跟他短訊都不斷鼓勵他，我們是多年戰友，一直有保持聯絡。」

記者：柯美