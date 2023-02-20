見面會學廣東話冧港迷 「泰國F4」：香港粉絲世一

想歎地道美食去迪士尼

4子不忘冧粉絲，即場學廣東話高呼「香港粉絲世一」，又大派心心。尾聲推出蛋糕為明天（21日）24歲生日的Win預祝。問送什麼生日禮物給Win？Nani表示已知Win的喜好，Bright和Dew說正想問Win想要什麼，Win表示想要家居用品。最後他們在台上與全場粉絲大合照，結束見面會。

騷前4子受訪均表示想品嘗香港美食及到處遊玩，Bright與Win想吃點心，Nani想食粥，Dew則最想吃麵及一起到迪士尼玩機動遊戲。Bright聞言說：「還可以戴米奇老鼠的耳仔在頭上，如果可以帶《流星花園》女主角一起去，相信她會玩得好開心。」問爆紅後自覺最有魅力之處？他們一臉尷尬大笑，Win笑言這個問題很難回答，Dew取笑Win可能有太多魅力。

他們憑泰國版《流星花園》爆紅，Win表示除他們，亦靠很多幕後人員的努力，看到劇集反應好，受歡迎，一切辛苦和疲累都值得。Bright認同Win，稱為了這部劇已很勤力且去到盡。他們表示今年各有工作大計，Bright除出新歌還會推出新碟，亦會拍電影。Win正參演新劇及到不同地方舉行粉絲見面會；Dew及Nani合演新劇，Nani還透露有可能做生意。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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