辛潘執導澤連斯基紀錄片 烏克蘭官員先睹為快 《Superpower》柏林首映全場鼓掌

今屆柏林影展的開幕電影是莉碧嘉米勒（Rebecca Miller）執導、彼得迪奇治（Peter Dinklage）與安妮夏菲維（Anne Hathaway）合演《She Came to Me》，首映禮星光熠熠，除了台前幕後盛裝亮相外，擔任主競賽單元評審主席的姬絲汀史超域（Kristen Stewart）、美國民謠歌后Joan Baez、柏林市長吉費（Franziska Giffey）等亦有撐場。不過，傳媒焦點卻落在另一場首映禮、辛潘與艾朗考夫曼（Aaron Kaufman）聯合執導，參加特別放映單元的紀錄片《Superpower》之上。

辛潘6度出訪烏克蘭

辛潘在《Superpower》放映前稱，此片的拍攝原意是記錄澤連斯基從喜劇演員到當選總統的過程，然而拍攝期間，俄羅斯突然以「特別軍事行動」為由侵略烏克蘭，令到電影主題徹底改變。去年2月24日黃昏，即俄羅斯出兵烏克蘭15小時後，澤連斯基在烏克蘭某個沒有窗戶的房間接受辛潘訪問，談到俄羅斯總統普京的軍事行動，澤連斯基狠狠地說「他想我們死」、「他憎恨烏克蘭，恨透我們」；他在另一次訪問亦提到：「如果今天我們輸了，美國人就要在某年再打仗。」

為了拍攝《Superpower》，辛潘先後6度出訪烏克蘭，最後一次是柏林影展舉行前數日，他專程把新片帶到當地，讓澤連斯基及其政府官員先睹為快，然後趕返柏林，出席新片首映禮。當長約兩小時的電影放映完畢，全場觀眾起立鼓掌。

喻普京為巨人歌利亞

首映禮結束後，昨日辛潘與艾朗考夫曼舉行記者會，提到二人對澤連斯基的看法，辛潘表示俄軍入侵烏克蘭後，澤連斯基在短時間內彷彿變成另一個人，「他的人生就是為了這刻而存在」；艾朗認同辛潘說法：「澤連斯基就是現代版的大衛與巨人歌利亞故事主角，但他比普京扮演歌利亞敏捷得多。」

今屆柏林影展共有兩齣內地競賽片，昨日先由張律自編自導，辛柏青和黃堯合演《白塔之光》打頭陣，在當地舉行記者會，電影講述獨自生活的谷文通（辛柏青飾）透過工作認識年輕攝影師歐陽文慧（黃堯飾），在一次偶然機會下，谷文通得悉失聯40多年的父親下落，在歐陽文慧鼓勵下，他決定面對父親，重拾失落已久的父子情。此片亦是張律繼《沙漠之夢》後，相隔16年再度入圍柏林主競賽單元的作品。