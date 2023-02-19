Uncle Ray生前指定喪禮設公祭 契仔Andy感謝杜麗莎越洋傳歌聲

Uncle Ray契仔兼助手周舜河（Andy）接受港台《舊日的足跡》主持車淑梅訪問。他表示正努力跟治喪委員會辦好Uncle Ray的身後事，並透露Uncle Ray指定要安排公祭，因他在香港多年，是公眾人物，故喪禮要有部分時間留給公眾。Uncle Ray的公祭時段於2月23日下午4時至6時舉行。

Andy難忘契爺最後一滴淚

Andy談到Uncle Ray離世前的情况，表示去年底Uncle Ray身體不適入院後，很多好友到醫院探望，包括前廣播處長張敏儀、前副廣播處長戴健文、前助理廣播處長張文新夫婦、區瑞強、肥媽、鄭東漢、杜自持、Joe Junior等，病房猶如一個主題樂園。Andy特別多謝杜麗莎，「她知道Uncle Ray喜歡聽她唱歌，雖然人在外地，也每隔幾天錄一些歌給Uncle Ray聽。最後那個早上，她知道Uncle Ray情况不妙後，用1小時錄了五六首歌傳送過來」。

火化後骨灰放家中

Andy續道：「1月13號凌晨4時，Uncle Ray第一次要求打止痛針，之後便沒醒過。直至上午9時許，我播杜麗莎的《Dream a little dream of me》，他醒了，飲了奶，吃了半個芒果。中午肥媽來了，我趕回家煲湯，踏進家中即收到電話要我回去。當天下着大雨，我提醒自己不要急、不要亂、不要快、不要撞，去到醫院我衝上樓，當時他的指數已經跌到零，我和他單獨談了10至15分鐘，其他人進來，我回頭看，發現他眼角流了一滴眼淚。」

Andy憶述去年11月30日清晨，Uncle Ray曾表示發夢見到父母要求一起共晉早餐。Andy說：「Uncle Ray說沒去跟家人團聚，因為捨不得我。他生前曾說火化後，骨灰要放在家中，我當然歡迎，這是他的心意。其實『回家』並不長久，因為層樓遲早會拆，我也會死，但我會請善後的人，把我們一起放進大海，乾手淨腳。這是Uncle Ray知道和同意的。」

「學會凡事處之泰然」

Andy與Uncle Ray的緣分始自1985年，當時他10多歲，在佐敦一間時裝店任兼職售貨員，Uncle Ray常到對面的唱片店，第一次見面他不認識對方，Uncle Ray還搞笑自我介紹叫 Jimmy。第二次見面，Uncle Ray告訴他是唱片騎師，他半信半疑。漸漸由普通朋友變成Uncle Ray契仔及助手。Andy當年是電訊公司的CEO，決定40歲退休照顧Uncle Ray，因2006年的冬天，他發覺Uncle Ray穿得很單薄睡在房內，打開了門及開了冷氣沒蓋被，此時留意到對方真的老了，當時已82歲，開始常常感到頭暈。Uncle Ray於前年5月退休，Andy說他當時心情很平靜，是灑脫的人。他覺得Uncle Ray是香港最幸福的人之一，96歲退休，還有時間出版中英文自傳、舉行榮休演唱會、97歲生日會及一個thank you party。他在對方身上學會凡事處之泰然。

娛樂組