高海寧玩轉泰國 隔日做Spa 彭慧中被熱情猩猩攬惜

高：多留兩周與父母吃喝玩樂

高Ling稱很回味泰國之行，幾乎隔日就做Spa，最喜歡體驗治療頭痛的頌缽療程。她稱有時感到焦慮或工作急趕便有頭痛情况，近年比較關注身心健康，故返港後心思思想報讀有關課程。高Ling此行拍完節目後，再逗留當地兩星期，會合父母一家人吃喝玩樂。她說：「對上一次陪家人旅行已是2017年去馬來西亞，相隔多年才一起遊泰國，最難忘是入住森林區的度假村，又在古堡食飯。」她表示下月要為新劇《NEWS新聞女王》開工，預計拍攝25集，要花半年時間，慶幸拍劇前可出外旅行放鬆心情。

彭：泰國多靚仔 沒艷遇

彭慧中稱首次拍旅遊節目，帶了5套泳衣隨行，不過擔心上鏡會變肥，所以出發前刻意減磅。回想在當地享受不同美食，可惜在17日的拍攝旅程中，懷疑吃得太多致身體不適，又難忘在不同餐廳景點打卡，以及參觀動物園近距離接觸動物。她說：「我不怕猩猩，被牠熱情惜面和攬抱亦有影合照，猩猩懂得聽人指令擺甫士，表現比我更專業，影完相就擰轉面。當日穿Tee和長褲，沒有被猩猩拉低件衫或非禮。」她稱在泰國見到不少靚仔，但沒有艷遇。

記者：林蘊兒