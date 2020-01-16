筱靖出嫁 讚老公人品超好100分

筱靖談到丈夫Walter即露出甜絲絲笑容，透露丈夫從事水產食品業生意，近年亦支持她經營飲食及美容生意。兩人有過不少經歷，在她感到累時，Walter一直鼓勵及支持，他們的感情非常堅固。她大讚丈夫人品非常好，而且非常明白她的心意，懂得𧨾和愛惜她，家人及朋友們都讚Walter是100分好老公。她嫁給Walter感滿足及幸褔，希望一直都要愛惜她。

新郎Walter自認最幸福男人

Walter表示筱靖是他的「夢中情人」及「女神」，「她性格爽直開朗，為人坦率光明。我很喜歡這種性格的女生。當年認識她時，便認定是『夢中情人』，誓要娶她。今（昨）天我真的夢想成真，看到她披上婚紗，完全是我心目中完美女神的形象，絕對是我人生中的唯一女神，抱得美人歸，我是天下間最幸福的男人」。

婚後會否積極「造人」？兩人表示一切順其自然，「我們都喜歡小朋友，但不會急於強求，順其自然，相信小生命是上天賜給我們最好的禮物，一定會在最適當時候降臨到我們的家庭」。

娛樂組