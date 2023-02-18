《風再起時》內地票房慘淡兼負評 導演翁子光撰長文懇求觀眾捧場

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《風再起時》有兩大影帝梁朝偉（偉仔）與郭富城擔正，獲香港電影金像獎8項提名，卻救不了內地票房。據貓眼電影票房資料，上映13天的票房是4710.9萬人民幣，排片佔比由首日的12.6%，因票房欠佳cut場至昨日只佔0.3%。有網民指電影不是預期的香港犯罪商業片，原來是文藝片，導演想表達的也太多了，顯得支離破碎。翁子光曾就票房向偉仔報憂，偉仔安慰他說：「所有的電影都是一場實驗，讓我們變得更好。」

如「合拍」是死罪 我第一個死

翁子光昨日在社交平台撰長文說感受，稱此片製作期3年再等3年終於上映，結果是內地票房「仆直」。內地排片情况是晨早與大半夜，網民評價徹底兩極，有給4及5粒星，但也指只值1粒星「直接睡着，提早離場」、形容為「一坨大便」。他稱回港後一度感到柳暗花明，行內人給他好評與鼓勵，但令他憤怒而無語，是對他政治立場的攻擊，他被打成獻媚的人。他說：「彷彿從來不認識我，無視那個從來自問敢於在許可範圍內勇於發聲的我，進行誅心……如果『合拍』就是死罪，那麼第一個死的人一定是我。」他稱苦心借來資源，在美術、服裝及攝影還原昔日香港，難道不是一份感情？他堅信自己在這時代，是「即使不能說真話，也不能講大話」，他拍了一部屬於自己感知範圍的「香港電影」，無愧於心。

稱提及《給十九歲》被杯葛

早前翁子光就《給十九歲的我》事件發表意見，惹來被杯葛。他說：「我說了一句希望大家不要一棍子打死一個拍了一部我認為是好戲的前輩導演，我沒有說她沒有做錯，她也承認了，片子也終止上映了，我只是覺得沒必要把她打入十八層地獄，事情可以文明解決的，結果變成了我跟這位前輩有『利益關係』……香港，還是一個我認識的地方嗎？我還需要為這個城市拍電影嗎？」拍《風再起時》是他從小對香港、對港產片的夢，亦表達他的人生觀：「人生如朝露雲煙，風吹來便會散掉。」

槍戰中路過的小孩是我

翁子光也回應戲中有不少暗線與借喻，但不少觀眾看成「語焉不詳」。電影發行要求電影只能放映兩小時，但他要求兩個半小時，總算讓他想表達的感情表達完，結果被指剪接「出事」，他解釋不是剪接的問題，是自己的問題，他以為只有一次機會，故貪得無厭，不能接受更短的剪接版本。他相信電影深藏的意義與情味，總會被有心人看到，於是冒險做了這樣的決定。

有網民批評他是低級版王家衛，他說自己渣好多好多，王家衛瀟灑自在，才氣一身，自己只是愚忠笨拙的小學生般無聊又固執地寫作。他又解釋為何戲中槍戰時會有小孩路過，「那不怕死的小孩，我肉麻的告訴你，那是我」。

像這樣的電影只能拍一次

翁子光向戲中演員與工作人員致意，亦向不喜歡這電影的觀眾致歉。他稱這部戲是為大銀幕而拍的，若打算將來在電腦看，就不如別看了。若看了一次感覺霧裏看花，希望大家再看一次，他願意請飲一杯酒或咖啡補償。最後他說：「像這樣的電影，我只會也只能拍一次，所以，再見，再也不見。」